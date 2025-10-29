Ένταση και πανικός επικράτησαν αργά το βράδυ της Τρίτης (28/10/25) σε νυχτερινό κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας, όταν ξέσπασε άγριο επεισόδιο μεταξύ θαμώνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άγνωστος άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με έναν 24χρονο πελάτη. Στο επεισόδιο παρενέβη και ένας 31χρονος Αλβανός, γνωστός στις Αρχές της πόλης, ο οποίος επιτέθηκε στον νεαρό, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο και ρίχνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων, ο 31χρονος έβγαλε πιστόλι, το όπλισε και το έστρεψε εναντίον του αναίσθητου 24χρονου. Οι ψυχραιμότεροι παρευρισκόμενοι επενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας τη χρήση του όπλου και αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και άνδρες της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη. Από την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματοι πομποδέκτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 31χρονος είχε στο παρελθόν απελαθεί από τη χώρα, ενώ τελούσε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που συμμετείχε αρχικά στον καβγά.

Ο 24χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και λίγο αργότερα αποχώρησε.

Πηγή: The Best