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Συναγερμός προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου στην Πάτρα, όταν σε διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Ευσεβίου εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας σε προχωρημένο στάδιο σήψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιήθηκε αυτοψία παρουσία ιατροδικαστή.

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Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την ταυτοποίηση της γυναίκας όσο και για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της.