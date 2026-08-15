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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε και ανασύρθηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κατοικία στην περιοχή Μοιραίικα Αχαΐας.

Χωρίς #αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας κατά τη διάρκεια #πυρκαγιάς σε οικία, η οποία έχει κατεσβεσθεί, στην περιοχή Μοιραίικα Αχαΐας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα Advertisement Advertisement August 15, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί.