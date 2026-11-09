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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από τηλεφωνική προειδοποίηση για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 1, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό τη Σύρο, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κω και τη Ρόδο.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, επικαλούμενο πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, άγνωστο άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά με επιβάτη του πλοίου και τον ενημέρωσε ότι επρόκειτο να σημειωθεί έκρηξη βόμβας. Ο επιβάτης αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας το πλήρωμα, το οποίο με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

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Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας, αποφασίστηκε η απομάκρυνση όλων των επιβαινόντων. Συγκεκριμένα, αποβιβάστηκαν συνολικά 875 επιβάτες, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν και 83 μέλη πληρώματος.

Στο Blue Star 1 βρίσκεται σε εξέλιξη ενδελεχής έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πράγματι εκρηκτικός μηχανισμός και κατά πόσο ευσταθεί η απειλή.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, η αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η εξέλιξη της υπόθεσης βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς αναμένεται το αποτέλεσμα των ερευνών των πυροτεχνουργών και η απόφαση των λιμενικών αρχών για το προγραμματισμένο δρομολόγιο.