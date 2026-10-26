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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά, όταν αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Πρόκειται για έναν 82χρονο άνδρα, την 79χρονη σύζυγό του και τον 45χρονο γιο τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα κατέληξε στο νερό την ώρα που στην περιοχή επικρατούσε έντονη βροχόπτωση, η οποία περιόριζε την ορατότητα.

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Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 82χρονος οδηγός φέρεται να έκανε λανθασμένο χειρισμό, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει στη θάλασσα. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

Αρχικά, από το νερό ανασύρθηκε νεκρός ο 45χρονος γιος της οικογένειας. Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανέσυραν νεκρούς και τον 82χρονο οδηγό και την 79χρονη σύζυγό του, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα.