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Προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια του Τραμ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά, εξαιτίας ενός φορτηγού που ακινητοποιήθηκε πάνω στις γραμμές, στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Σαρανταπόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτίο που μετέφερε το φορτηγό, ένα ξύλινο καΐκι, προσέκρουσε στα εναέρια καλώδια του Τραμ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών από τις 11:55.

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Στο σημείο έχει μεταβεί επόπτης της εταιρείας, ενώ έχει ήδη ειδοποιηθεί ειδικό συνεργείο εναεριτών, προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη και να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της κυκλοφορίας των συρμών.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό.