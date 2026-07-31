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Με έντονους ρυθμούς συνεχίζεται η καλοκαιρινή έξοδος των εκδρομέων από το λιμάνι του Πειραιά, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατεί αυξημένη κίνηση. Χιλιάδες ταξιδιώτες καταφθάνουν για να επιβιβαστούν σε πλοία με προορισμό τα νησιά, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές στις πύλες επιβίβασης και στους χώρους αναμονής.

Eurokinissi

Eurokinissi

Η αυξημένη προσέλευση επιβατών και οχημάτων έχει επιβαρύνει την εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, καθώς πολλοί αναχωρούν για τις θερινές τους διακοπές. Παρά τον μεγάλο όγκο της κίνησης, η πλειονότητα των προγραμματισμένων δρομολογίων πραγματοποιείται κανονικά. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο έχουν επηρεάσει την ακτοπλοΐα, οδηγώντας σε τροποποιήσεις και ακυρώσεις.

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Συγκεκριμένα, ακυρώθηκε δρομολόγιο προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Eurokinissi

Eurokinissi

Η ματαίωση του συγκεκριμένου ταξιδιού προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετούς επιβάτες, οι οποίοι χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους. Οι αρμόδιες αρχές καλούν το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή του, ώστε να ενημερώνεται για πιθανές αλλαγές ή νέες ακυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, ισχύει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά αγγίζουν ακόμη και τα 9, καθιστώντας δύσκολη και επικίνδυνη την εκτέλεση των δρομολογίων.

Στον Πειραιά, κάθε αναχώρηση εξετάζεται ξεχωριστά και η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον πλοίαρχο, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ασφαλή διεξαγωγή του ταξιδιού. Ήδη, ορισμένα δρομολόγια έχουν ακυρωθεί λόγω των καιρικών συνθηκών.