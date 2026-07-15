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Το όχημα βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, γεγονός που ερευνάται ως πιθανή αιτία της τραγωδίας.

Οι Αρχές εξετάζουν αν οι αναθυμιάσεις μονοξειδίου του άνθρακα εισήλθαν στην καμπίνα του οχήματος προκαλώντας τον θάνατο των δύο νέων.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων επιβεβαίωσε ότι ο συνδυασμός κλειστού χώρου και λειτουργίας κινητήρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και άμεσα θανατηφόρος.

Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι άοσμο αέριο που προκαλεί υπνηλία και απώλεια αισθήσεων μέσα σε ελάχιστα λεπτά χωρίς να γίνεται αντιληπτό.

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Ερωτηματικά παραμένουν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 28χρονος δικηγόρος και η 24χρονη ασκούμενη συνάδελφός του βρέθηκαν νεκροί το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, το όχημα φέρεται να είχε τη μηχανή σε λειτουργία, όπως και τον κλιματισμό, ενώ ο χώρος του γκαράζ ήταν κλειστός. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, οι αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους σε λίγα λεπτά.

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Τι λέει ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων

Ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων μιλώντας στο Mega, υπογράμμισε ότι το παραπάνω σενάριο πράγματι μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων λόγω του μονοξειδίου του άνθρακα.

«Ένα τέτοιο σενάριο είναι συμβατό με ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μιλάμε για έναν κλειστό χώρο, ο οποίος είναι ένα γκαράζ μικρών τετραγωνικών, στο οποίο έχει παρκάρει ένα αυτοκίνητο με αναμμένη τη μηχανή και ανοιχτό τον κλιματισμό. Αυτό, πράγματι, μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες που ευνοούν την παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα εντός της καμπίνας του οχήματος. Το μονοξείδιο του άνθρακα εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, δεσμεύεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και, για να το πω με απλά λόγια, κλέβει τη θέση του οξυγόνου, στερώντας έτσι το απαραίτητο οξυγόνο από τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο», είπε αρχικά ο διδάκτωρ του του Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Πράγματι, τα συμπτώματα που άκουσα είναι συμβατά με μια τέτοια διαδικασία. Παρατηρείται υπνηλία, στη συνέχεια απώλεια αισθήσεων και, εφόσον δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, μπορεί να επέλθει η τελική κατάληξη. Δυστυχώς, μια τέτοια ουσία δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή. Δεν πρόκειται για καπνό που μπορούμε να δούμε στον χώρο και να έχουμε τον χρόνο να αντιδράσουμε. Μιλάμε για ένα αέριο που είναι άοσμο και δεν γίνεται αντιληπτό. Όταν αρχίσει κάποιος να αισθάνεται υπνηλία, είναι προφανές ότι το πρώτο που θα σκεφτεί δεν θα είναι η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Ένας άνθρωπος χωρίς ειδικές γνώσεις δύσκολα θα υποψιαστεί ότι μια φαινομενικά παροδική υπνηλία οφείλεται σε κάτι τέτοιο» υπογράμμισε.

Ο ιατροδικαστής τόνισε πως «ακόμη και υψηλές συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν, μέσα σε ελάχιστα λεπτά -ένα, δύο ή το πολύ τρία- να οδηγήσουν σε απώλεια αισθήσεων» ενώ υποστήριξε πως ο συνδυασμός ενός αυτοκινήτου με τη μηχανή σε λειτουργία και τον κλιματισμό αναμμένο μέσα σε έναν τόσο μικρό και κλειστό χώρο «είναι ένας συνδυασμός που σκοτώνει δίχως να το αντιληφθεί ο άνθρωπος που εκτίθεται στο αέριο».

«Χρειάζονται μόλις 5 λεπτά για να φτάσουμε σε υπνηλία και θάνατο από αέρια αυτοκινήτου σε κλειστό χώρο», είπε στο ίδιο μήκος κύματος.