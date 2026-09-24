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Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενοίκων από οκταώροφο ξενοδοχείο στην οδό Καποδιστρίου, στον Πειραιά, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι πυροσβεστικές αρχές, μετά την εκδήλωση καπνών στο κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής να ενημερώνεται περίπου στις 02:00. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο με δύο οχήματα.

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Κατά την άφιξη των πυροσβεστών διαπιστώθηκε ότι καπνός έβγαινε από τον αεραγωγό ενός δωματίου στο ισόγειο, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και οι υπερκείμενοι όροφοι του ξενοδοχείου.

Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση και των 70 ενοίκων από το κτίριο. Ακολούθησε η διαδικασία αερισμού των χώρων, προκειμένου να απομακρυνθούν οι καπνοί.

Μετά την ολοκλήρωση του αερισμού και αφού δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω απομάκρυνσή τους, οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.