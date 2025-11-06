Συναγερμός σήμανε στις διεθνείς ναυτιλιακές αρχές έπειτα από ρεσάλτο πειρατών σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας ναυσιπλοΐας Ambrey, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:48 τοπική ώρα, σε απόσταση 550 ναυτικών μιλίων από τις σομαλικές ακτές.Το δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite (IMO: 9722766), ελληνικών συμφερόντων, είναι χωρητικότητας 49.992 dwt, ναυπηγημένο το 2016, και μεταφέρει φορτίο βενζίνης από το Sikka της Ινδίας με προορισμό το Durban της Νότιας Αφρικής.

Η Latsco Marine Management, διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, επιβεβαίωσε το συμβάν σε επίσημη ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι ενεργοποιήθηκε η ομάδα εκτάκτων αναγκών και βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα 24 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους πέντε Έλληνες -μεταξύ των οποίων και ο πρώτος μηχανικός- είναι καλά στην υγεία τους.

Η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε επίσης ότι άγνωστα άτομα επιβιβάστηκαν σε πλοίο νοτιοανατολικά της περιοχής Εΐλ στη Σομαλία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για το ίδιο περιστατικό.

Το συμβάν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για νέο κύμα πειρατικών επιθέσεων στα νερά της Ανατολικής Αφρικής, ύστερα από αρκετά χρόνια σχετικής ηρεμίας στην περιοχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ