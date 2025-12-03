Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, έφεδροι και εθνοφύλακες συμμετείχαν στην άσκηση «Πελταστής-25», η τελική φάση της οποίας διεξήχθη στο πεδίο ασκήσεων Αμπελώνα στην περιοχή της Κομοτηνής, την περασμένη Παρασκευή.

Με βάση τα διδάγματα από σύγχρονες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, η ύπαρξη μιας επαρκώς εκπαιδευμένης εφεδρείας κρίνεται απαραίτητη για τις ένοπλες δυνάμεις. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΓΕΣ, σκοπός της εν λόγω άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού, των εφέδρων και των εθνοφυλάκων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας και η προαγωγή της διαλειτουργικότητας και της κοινής επιχειρησιακής αντίληψης, υπό συνθήκες σύγχρονου πολέμου- ενώ περιελάμβανε χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τεθωρακισμένων Μ1117 και άλλων μέσων. Πρόκειται για Εθνική Άσκηση Μικρής Κλίμακας, Μερικής Ανάπτυξης Δυνάμεων (LIVEX/CFX) και περιέλαβε τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εξάλειψης εχθρικού αεροπρογεφυρώματος (ΑΠ/Γ), καθώς και αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών κατά ζωτικών εθνικών εγκαταστάσεων.

