Στη σύλληψη ενός 26χρονου οδηγού, ο οποίος δεν είχε καν δίπλωμα, προχώρησαν τα στελέχη της Τροχαίας στην περιοχή της Παλλήνης, καθώς το ραντάρ τον κατέγραψε με ταχύτητα 174 χιλιομέτρων την ώρα σε σημείο τής Αττικής Οδού, όπου το ανώτατο όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα.

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.