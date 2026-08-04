Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κορύφωση της εντυπωσιακής βροχής μετεωριτών των Περσειδών αναμένεται τη νύχτα της 12ης προς τη 13η Αυγούστου.

Οι ιδανικές συνθήκες σκοτεινού ουρανού λόγω της νέας σελήνης επιτρέπουν την παρατήρηση έως και εκατό μετεωριτών ανά ώρα.

Τα φωτεινά σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με μεγάλη ταχύτητα, καθώς η Γη διασχίζει το νέφος σκόνης του κομήτη Swift-Tuttle.

Οι ειδικοί συνιστούν την παρατήρηση από σκοτεινές τοποθεσίες μακριά από φωτορύπανση, χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου ή άλλων οπτικών βοηθημάτων.

Η προσαρμογή των ματιών στο σκοτάδι για τριάντα λεπτά κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή θέαση του αστρονομικού φαινομένου.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη θεαματική βροχή μετεωριτών των Περσειδών έχει ξεκινήσει, με το εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο να ετοιμάζεται να φωτίσει τον αυγουστιάτικο ουρανό.

Όσοι αγαπούν την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού θα πρέπει να κρατήσουν ελεύθερη τη νύχτα της Τετάρτης 12 Αυγούστου προς την Πέμπτη 13 Αυγούστου, καθώς τότε αναμένεται να κορυφωθεί η δραστηριότητα των Περσειδών. Η φετινή κορύφωση συμπίπτει με τη νέα σελήνη και την ολική ηλιακή έκλειψη, γεγονός που θα περιορίσει σημαντικά το φως στον ουρανό και θα δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες παρατήρησης, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο.

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Κατά τη διάρκεια κάθε έτους, από το καλοκαίρι έως και το φθινόπωρο, σημειώνονται αρκετές βροχές μετεωριτών, όπως οι Οριωνίδες και οι Διδυμίδες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη NASA, οι Περσείδες αποτελούν το πιο εντυπωσιακό από αυτά τα φαινόμενα, καθώς παράγουν γρήγορους και ιδιαίτερα φωτεινούς μετεωρίτες που συχνά αφήνουν πίσω τους μεγάλες ουρές φωτός και χρωμάτων.

Neither the weather nor the Perseids disappointed tonight.#astrophotography #arwx

🎵"Way Back Home," by Simon Herody pic.twitter.com/tLNBTIDOvx August 4, 2026

Υπό ιδανικές συνθήκες, μπορούν να γίνουν ορατοί από 50 έως και 100 μετεωρίτες ανά ώρα, γεγονός που κατατάσσει τις Περσείδες στις πιο πλούσιες και θεαματικές ετήσιες βροχές μετεωριτών. Το φαινόμενο παρατηρείται κάθε Αύγουστο, όταν η Γη περνά μέσα από το νέφος σκόνης που έχει αφήσει στην τροχιά του ο κομήτης Swift-Tuttle. Τα μικροσκοπικά αυτά σωματίδια συγκρούονται με την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας και δημιουργούν τις φωτεινές γραμμές που είναι γνωστές ως «πεφταστέρια».

Η NASA επισημαίνει ότι οι μετεωρίτες των Περσειδών εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 59 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, γεγονός που τους καθιστά μία από τις ταχύτερες βροχές μετεωριτών που παρατηρούνται κάθε χρόνο. Οι Περσείδες ξεχωρίζουν για τη φωτεινότητά τους αλλά και για τις περιστασιακές «βολίδες» που σχηματίζουν στον ουρανό. Συχνά αφήνουν πίσω τους μεγάλες ουρές φωτός και χρώματος καθώς διασχίζουν την ατμόσφαιρα, ενώ το όνομά τους προέρχεται από τον αστερισμό του Περσέα, από τον οποίο φαίνεται να προέρχονται.

Η φετινή κορύφωση αναμένεται να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς η νέα σελήνη θα εξασφαλίσει έναν ιδιαίτερα σκοτεινό ουρανό, επιτρέποντας την παρατήρηση έως και 100 μετεωριτών ανά ώρα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η NASA, «με τη νέα σελήνη να εμφανίζεται στις 12 του μήνα, ο ουρανός θα είναι ιδανικά σκοτεινός».

Η Αμερικανική Εταιρεία Μετεωριτών επισημαίνει ότι όσοι βρίσκονται σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από τη φωτορύπανση, έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρατηρήσουν περίπου 30 έως 50 Περσείδες ανά ώρα κατά την περίοδο της μέγιστης δραστηριότητας.

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Οι καλύτερες ώρες για παρατήρηση είναι λίγες ώρες πριν από την αυγή. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το Space.com, είναι δυνατό να εμφανιστούν μετεωρίτες ήδη από τις 10 το βράδυ, τοπική ώρα. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να αφήσετε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι για περίπου 30 λεπτά και να κοιτάζετε περίπου 40 μοίρες πάνω από το ακτινοβόλο σημείο των Περσειδών. Η χρήση τηλεσκοπίου ή κυαλιών δεν είναι απαραίτητη. Αντίθετα, η μεγέθυνση περιορίζει σημαντικά το οπτικό πεδίο, δυσκολεύοντας την παρατήρηση περισσότερων μετεωριτών ταυτόχρονα.

The night sky is putting on a show. Catch the Delta Aquariids and Perseids meteor showers this August, with the Perseids peaking on August 12–13. Head to dark-sky spots like Al Qudra, Jebel Jais or Mleiha Desert for the best views. Who are you taking with you? pic.twitter.com/FGVkoKYlfn — 971TODAY.EN (@971TODAYen) August 3, 2026

Οι ειδικοί προτείνουν την επιλογή μιας σκοτεινής και ανοιχτής τοποθεσίας, μακριά από φώτα δρόμων, κτίρια και άλλες πηγές φωτορύπανσης. Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της προσαρμογής των ματιών στο σκοτάδι, καθώς το φως της οθόνης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη νυχτερινή όραση.

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Μετά τις Περσείδες, το επόμενο σημαντικό αστρονομικό γεγονός θα είναι η βροχή μετεωριτών των Οριωνίδων. Αν και δεν παρουσιάζει την ίδια ένταση με τους Περσείδες, εξακολουθεί να προσφέρει ένα ιδιαίτερα όμορφο θέαμα κάτω από σκοτεινό ουρανό. Σύμφωνα με το τρέχον ημερολόγιο βροχών μετεωριτών της Αμερικανικής Εταιρείας Μετεωριτών, η κορύφωση των Οριωνίδων για φέτος αναμένεται να σημειωθεί μεταξύ 21 και 22 Οκτωβρίου.