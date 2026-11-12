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Η ημερομηνία επιλέχθηκε στη μνήμη του Κωνσταντίνου Πούλιου, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του το 1942 στη Θεσσαλονίκη.

Ο αριθμός των στελεχών που έχουν χάσει τη ζωή τους από το 1942 είναι σημαντικός, με τις απώλειες να καταγράφονται σε αστικές και δασικές πυρκαγιές, καθώς και σε τροχαία ατυχήματα κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών αποστολών.

Η επέτειος υπογραμμίζει την ανάγκη της Πολιτείας για επένδυση στην πρόληψη, την εκπαίδευση και τον σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πυροσβεστών στις αυξανόμενες επιχειρησιακές προκλήσεις.

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Υπάρχουν επαγγέλματα στα οποία ο κίνδυνος αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Και υπάρχουν άνθρωποι που, όταν όλοι οι άλλοι τρέχουν να σωθούν, εκείνοι κατευθύνονται προς τη φωτιά.

Οι πυροσβέστες ανήκουν σε αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις φλόγες, αλλά και πλημμύρες, σεισμούς, τροχαία δυστυχήματα, εγκλωβισμούς και κάθε είδους καταστροφή.

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Η 12η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα στη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους εκτελώντας το καθήκον τους.

Η ημερομηνία δεν επιλέχθηκε τυχαία. Παραπέμπει σε μία τραγωδία που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1942, μέσα στα σκοτεινά χρόνια της γερμανικής κατοχής.

Τότε καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος πυροσβέστη εν ώρα υπηρεσίας στην ιστορία του οργανωμένου ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος.

Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 1942: Η θυσία του Κωνσταντίνου Πούλιου

Ήταν οι πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου 1942.

Στη συνοικία Κουλέ Καφέ της Θεσσαλονίκης είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε διώροφο οίκημα, στην οδό Θεοτοκοπούλου.

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Η πόλη βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν εξαιρετικά δύσκολες και οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούσαν μέσα σε ένα περιβάλλον πολέμου, ελλείψεων και ανασφάλειας.

Ανάμεσα στους πυροσβέστες που έσπευσαν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά ήταν ο δόκιμος πυροσβέστης Β΄ τάξεως Κωνσταντίνος Πούλιος.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης έχασε τη ζωή του.

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Ήταν μόλις 26 ετών, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία για την ιστορία του.

Το όνομά του έμελλε να συνδεθεί για πάντα με την ιστορία της ελληνικής Πυροσβεστικής.

Ο Κωνσταντίνος Πούλιος αναγνωρίζεται ως ο πρώτος πεσών πυροσβεστικός υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1930.

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Ο θάνατός του αποτελεί το ιστορικό σημείο αναφοράς για την ημέρα μνήμης όλων των συναδέλφων του που ακολούθησαν.

Πώς καθιερώθηκε η 12η Νοεμβρίου

Η Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών καθιερώθηκε νομοθετικά το 2006, με το άρθρο 22 του νόμου 3511/2006.

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Η σχετική πρόβλεψη διατηρήθηκε και στο άρθρο 174 του νόμου 4662/2020, που αφορά την αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και τελετές στα μνημεία των πεσόντων.

Η ημέρα αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με τη 17η Δεκεμβρίου, που είναι η επίσημη Ημέρα του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά την εορτή των Τριών Παίδων εν Καμίνω, προστατών του.

Πόσοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους

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Το τίμημα της πυροσβεστικής αποστολής αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Σε επίσημη εκδήλωση μνήμης το 2022, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι 65 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος είχαν χάσει τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος από το 1942.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί τεκμηριωμένο ιστορικό στοιχείο για το 2022 και δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ο σημερινός συνολικός απολογισμός.

Ο κατάλογος των πεσόντων περιλαμβάνει πυροσβέστες που σκοτώθηκαν σε αστικές και δασικές πυρκαγιές, σε τροχαία ατυχήματα κατά τη μετάβαση σε συμβάντα και σε άλλες επιχειρησιακές αποστολές.

!Πίσω από κάθε καταχώριση υπάρχει μία προσωπική ιστορία, μία οικογένεια και μία υπηρεσία που έχασε έναν δικό της άνθρωπο.

Οι πρώτοι πεσόντες μετά τον Κωνσταντίνο Πούλιο

Η ιστορική καταγραφή αναφέρει ότι στις 11 Ιανουαρίου 1944 έχασε τη ζωή του ο πυροσβέστης Αναστάσιος Φωτεινόπουλος, κατά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Πειραιά, ενώ συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης.

Στις 21 Ιουλίου 1944 σκοτώθηκε ο δόκιμος τεχνίτης Διονύσιος Αναγνωστόπουλος, όταν πυροσβεστικό όχημα προσέκρουσε σε τοίχο κατά τη μετάβαση σε πυρκαγιά.

Στις 5 Αυγούστου 1961 έχασε τη ζωή του ο πυροσβέστης Αθανάσιος Καπούτσης, όταν ανετράπη πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν σε συμβάν στην περιοχή των Αρφαρών, έξω από την Καλαμάτα.

Οι περιπτώσεις αυτές δείχνουν ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στην ίδια τη φωτιά. Αρχίζει πολλές φορές από τη στιγμή που ένα πυροσβεστικό όχημα αναχωρεί για να αντιμετωπίσει ένα επείγον περιστατικό.

Οι μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα – Τι δείχνουν οι αριθμοί

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, εξαιτίας του μεσογειακού κλίματος, της ξηρασίας, των ισχυρών ανέμων και των συνθηκών που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, EFFIS, το 2023 καταγράφηκαν στην Ελλάδα περίπου 1.747.730 καμένα στρέμματα.

Ήταν μία από τις πλέον καταστροφικές χρονιές των τελευταίων δεκαετιών.

Το 2021 οι καμένες εκτάσεις είχαν φτάσει περίπου τα 1.307.440 στρέμματα.

Το 2024 περιορίστηκαν σε περίπου 419.480 στρέμματα.

Το 2025 το EFFIS κατέγραψε περίπου 478.190 καμένα στρέμματα.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν τις πυρκαγιές που χαρτογραφεί το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό σύστημα, κατά κανόνα περιστατικά περίπου 300 στρεμμάτων και άνω. Δεν αποτελούν πλήρη απογραφή όλων των πυρκαγιών που αντιμετώπισε η Πυροσβεστική.

Η σύγκριση δείχνει πόσο μεγάλες μπορεί να είναι οι ετήσιες διακυμάνσεις στην Ελλάδα.

Το Μάτι και ο Έβρος – Δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τη χώρα

Η πυρκαγιά στο Μάτι, στις 23 Ιουλίου 2018, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ο τελικός απολογισμός έφτασε τους 104 νεκρούς.

Η καταστροφή ανέδειξε με δραματικό τρόπο την ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού, έγκαιρης προειδοποίησης, οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών και σωστού πολεοδομικού σχεδιασμού.

Το καλοκαίρι του 2023, η μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η καταστροφή επηρέασε τεράστιες δασικές εκτάσεις και οικοσυστήματα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν επί πολλές ημέρες σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι τραγωδίες αυτές υπενθυμίζουν ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής απαιτεί πολύ περισσότερα από την ηρωική προσπάθεια των ανθρώπων της πρώτης γραμμής.

Από τις αστικές πυρκαγιές στις φυσικές καταστροφές

Η αποστολή του σύγχρονου πυροσβέστη έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το 1942.

Σήμερα οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης μετά από σεισμούς, σε πλημμυρισμένες περιοχές, σε τροχαία δυστυχήματα, σε βιομηχανικά ατυχήματα και σε περιστατικά επικίνδυνων υλικών.

Συνεργάζονται με το ΕΚΑΒ, την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Πολιτική Προστασία και εθελοντικές ομάδες.

Οι απαιτήσεις αυξάνονται όσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν νέες επιχειρησιακές προκλήσεις.

Η εκπαίδευση, η επάρκεια προσωπικού, ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, τα αξιόπιστα οχήματα και τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ίδιων των πυροσβεστών.

Η πρόληψη μπορεί να σώσει και τους διασώστες

Κάθε πυρκαγιά που αποτρέπεται σημαίνει λιγότερο κίνδυνο για τους πολίτες, αλλά και για εκείνους που θα κληθούν να την αντιμετωπίσουν.

Ο καθαρισμός οικοπέδων, η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, η συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και η υπεύθυνη συμπεριφορά στην ύπαιθρο είναι ουσιαστικά μέτρα πρόληψης.

Εξίσου σημαντική είναι η σωστή ενημέρωση των πολιτών για τις οδηγίες εκκένωσης και τα μηνύματα του 112.

Η αποτελεσματική πολιτική προστασία δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην αυτοθυσία.

Χρειάζεται σχεδιασμό, πρόληψη, εκπαίδευση και συνεχή επένδυση στην ασφάλεια.

Η 12η Νοεμβρίου είναι κάτι περισσότερο από μία επέτειος

Ο Κωνσταντίνος Πούλιος δεν μπορούσε να γνωρίζει, εκείνο το πρωινό του Νοεμβρίου του 1942, ότι το όνομά του θα γινόταν σύμβολο μνήμης για ολόκληρο το ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα.

Όπως δεν μπορούσαν να γνωρίζουν οι συνάδελφοί του, που έχασαν τη ζωή τους τις επόμενες δεκαετίες, ότι η τελευταία τους αποστολή δεν θα είχε επιστροφή.

Η 12η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μία ημέρα κατάθεσης στεφάνων.

Είναι μία υπενθύμιση της ευθύνης της Πολιτείας απέναντι σε εκείνους που προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.

Γιατί ο καλύτερος τρόπος να τιμήσει μία κοινωνία τους πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον είναι να εξασφαλίσει ότι οι επόμενοι θα έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να επιστρέφουν ασφαλείς στις οικογένειές τους.

ΠΗΓΕΣ: Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, EFFIS/Copernicus, Ν. 3511/2006, Ν. 4662/2020, Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.