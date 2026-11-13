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Μαύρος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στον χώρο της διαφήμισης, της επικοινωνίας και της έρευνας αγοράς.

Υπήρξε συνιδρυτής του ομίλου Spot Thompson Total Communications Group και της εταιρείας MRB Hellas, ενώ ίδρυσε επίσης το σχήμα Black Cherry και το PRC Group.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος για δύο διαφορετικές θητείες.

Επιπλέον, ανέλαβε την προεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ και άλλων σημαντικών θεσμικών φορέων της χώρας.

Ο εκλιπών κατείχε ακαδημαϊκούς τίτλους στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

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Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γ. Μαύρος, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής διαφημιστικής αγοράς, με πολυετή παρουσία στους τομείς της διαφήμισης, της επικοινωνίας, της έρευνας αγοράς και της επιχειρηματικής συμβουλευτικής.

Υπήρξε συνιδρυτής της MRB Hellas και του διαφημιστικού ομίλου Spot Thompson Total Communications Group, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη σημαντικών επιχειρηματικών σχημάτων στον χώρο της επικοινωνίας. Παράλληλα, είχε έντονη θεσμική παρουσία, καθώς διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ).

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Η επιχειρηματική πορεία και οι σημαντικοί σταθμοί

Η επαγγελματική διαδρομή του Δημήτρη Γ. Μαύρου συνδέθηκε με την εξέλιξη της ελληνικής διαφημιστικής αγοράς επί σειρά δεκαετιών.

Από το 1974 έως το 2013 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Spot Thompson Total Communications Group, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα διαφημιστικά σχήματα της χώρας.

Παράλληλα, συμμετείχε στην ίδρυση της MRB Hellas, η οποία απέκτησε ισχυρή παρουσία στον χώρο της έρευνας αγοράς και των δημοσκοπήσεων. Στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες περιλαμβάνονταν, επίσης, οι εταιρείες Movielab, Red Cell και Mindshare.

Το 2013, μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση της Spot JWT, ίδρυσε μαζί με τον Χρήστο Κερασιώτη την Black Cherry, ένα ανεξάρτητο διαφημιστικό σχήμα που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία.

Είχε, ακόμη, ιδρύσει και αναλάβει την προεδρία του PRC Group – The Management House, με αντικείμενο την έρευνα αγοράς, τη συμβουλευτική επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Οι δύο θητείες στην προεδρία της ΕΔΕΕ

Σημαντική ήταν και η συμβολή του στη θεσμική εκπροσώπηση του διαφημιστικού κλάδου. Ο Δημήτρης Γ. Μαύρος διετέλεσε πρόεδρος της ΕΔΕΕ κατά τις περιόδους 1997-1999 και 2009-2013.

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Η δεύτερη θητεία του συνέπεσε με την οικονομική κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας παρενέβη σε ζητήματα που απασχολούσαν την αγορά, όπως το αγγελιόσημο, ο ειδικός φόρος τηλεοπτικής διαφήμισης και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των διαφημιστικών επιχειρήσεων.

Είχε, επίσης, διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) από το 1988 έως το 1996, καθώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ, του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του ALBA.

Στη θεσμική του διαδρομή περιλαμβάνονται ακόμη η προεδρία του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και του Great Place to Work Hellas, καθώς και η συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

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Οι σπουδές στις ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Γ. Μαύρος είχε σπουδάσει Οικονομικά στο Brandeis University των Ηνωμένων Πολιτειών και είχε αποκτήσει MBA από το City College της Νέας Υόρκης.

Είχε, επίσης, πραγματοποιήσει διδακτορικές σπουδές στην Οικονομετρία στο City University of New York, ολοκληρώνοντας μια ακαδημαϊκή διαδρομή που συνδέθηκε με τη μετέπειτα επιχειρηματική και επαγγελματική του πορεία.

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