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Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, στην Ριτσώνα.

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Η ζωή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937. Ήταν εγγονός του καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής Αθηνών, Κωνσταντίνου Τσουκαλά, και γιος του Άγγελου Τσουκαλά, δικηγόρου και πολιτικού που είχε διατελέσει βουλευτής Αθηνών με το Κόμμα Φιλελευθέρων, δήμαρχος Αθηναίων με τη στήριξη της ΕΔΑ, αλλά και υπουργός Δικαιοσύνης την περίοδο 1970-1973, επί δικτατορίας.

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε με μεταπτυχιακά στη Φιλοσοφία του Δικαίου και την Κοινωνιολογία στα Πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης, του Μονάχου, του Παρισιού και του Γέιλ. Το 1974 αναγορεύτηκε διδάκτορας Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.

Στην αρχή της διαδρομής του δικηγόρησε στην Αθήνα (1961-1968), ενώ παράλληλα εργάστηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθηνών και στο γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS).

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς διετέλεσε:

1968–1985: Τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.

1985 και εξής: Τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1981–1989: Επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

1993–1996: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ.

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Κοινωνιολόγων, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του Μεξικού.

Παράλληλα, ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη (1994-1996), ενώ υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), μέλος της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και μέλος του ερευνητικού συμβουλίου του Ολυμπιακού Μουσείου της Λωζάνης. Από το 2000 έως το 2014 υπηρέτησε ως τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Το 2025 τιμήθηκε με την εκλογή του ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.