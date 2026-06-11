Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Πέτρος Συρίγος βρίσκεται πλέον εκτός νοσοκομείου και αναρρώνει στο σπίτι του, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Ο γνωστός σεφ, εμφανώς καταβεβλημένος και με δεμένο το χέρι, μίλησε δημόσια για την περιπέτεια της υγείας του, εξηγώντας πως η ακινησία και οι περιορισμοί της ανάρρωσης τον ανάγκασαν να σταθεί απέναντι σε μια αλήθεια που συχνά ξεχνιέται μέσα στην ταχύτητα της καθημερινότητας: ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Ο σεφ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα απουσιάζει από τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέβασε βίντεο στο YouTube, ενώ απόσπασμα δημοσίευσε και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Advertisement

Advertisement

Σε αυτό περιέγραψε ότι το τροχαίο συνέβη ενώ οδηγούσε τη μηχανή του, όταν, σύμφωνα με όσα ανέφερε, κάποιος βγήκε από στοπ. Ο ίδιος δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος, ούτε να το παρουσιάσει με δραματικούς τόνους.

Εκείνο στο οποίο στάθηκε περισσότερο ήταν το μετά: η έξοδος από το νοσοκομείο, η παραμονή στο σπίτι, η αδυναμία να κάνει ακόμη και απλές καθημερινές κινήσεις και η ξαφνική αλλαγή ρυθμού για έναν άνθρωπο που, όπως είπε, συνήθιζε να κάνει «χίλια πράγματα» μέσα στην ημέρα.

«Από εκεί που έκανα χίλια πράγματα μέσα στην ημέρα, τώρα μπορώ να κάνω με το ζόρι ένα – δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο Πέτρος Συρίγος παραδέχθηκε ότι αυτή η εμπειρία τον έβαλε σε διαδικασία αναθεώρησης. Όπως είπε, στο τέλος της ημέρας εκείνο που μετράει πραγματικά είναι να είσαι καλά και υγιής. Και μέσα από αυτό το σοκ, κατέληξε σε ένα προσωπικό συμπέρασμα: ότι πρέπει να μειώσει ταχύτητα, όχι μόνο στον δρόμο, αλλά συνολικά στον τρόπο που κινείται στη ζωή του.

Στην ανάρτησή του ευχαρίστησε όσους του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, σημειώνοντας ότι το τροχαίο τον έκανε να δει αλλιώς τη ζωή.

Η είδηση για το ατύχημα είχε γίνει γνωστή στις 27 Μαΐου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα». Τότε ο ίδιος είχε αναφέρει ότι τραυματίστηκε σοβαρά, έχοντας υποστεί κατάγματα και στους δύο καρπούς, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για έναν άνθρωπο που εργάζεται χειρωνακτικά στην κουζίνα.

Παράλληλα, είχε επισημάνει πως το κράνος και το μπουφάν που φορούσε τον προστάτευσαν σε κρίσιμο βαθμό. Πλέον, ο σεφ ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και ελπίζει να επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινότητά του. Μέχρι τότε, η δική του δημόσια εξομολόγηση λειτουργεί και ως υπενθύμιση: η υγεία, η προσοχή στον δρόμο και η ανάγκη να μη ζούμε διαρκώς στο κόκκινο δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι, συχνά, όλη η ουσία.