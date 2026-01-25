

Η αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL μεταξύ Ολυμπιακού και Κολοσσού στη Ρόδο εξελίχθηκε σε ένα θρίλερ έντασης και συγκρούσεων.

Δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, οι προπονητές Γιώργος Μπαρτζώκας και Άρης Λυκογιάννης ήρθαν σε έντονη λογομαχία, με αφορμή το αίτημα του Μπαρτζώκα να χρεωθεί τεχνική ποινή ο πάγκος των γηπεδούχων για διαμαρτυρίες.

Η ένταση κορυφώθηκε εννιά λεπτά πριν τη λήξη, όταν ο παίκτης του Κολοσσού, Ανδρέας Πετρόπουλος, σπρώχνοντας τον Σάσα Βεζένκοφ, προκάλεσε σύρραξη εντός παρκέ. Ο σταρ του Ολυμπιακού προσπάθησε να απαντήσει με γροθιά, οδηγώντας και τους δύο παίκτες σε αντιαθλητικό φάουλ, ενώ ο Βεζένκοφ αποβλήθηκε.

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε ένσταση για τη μη αποβολή του Πετρόπουλου, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην ήδη φορτισμένη αναμέτρηση.

Το παιχνίδι, εκτός από συναρπαστικό αγωνιστικά, θα μείνει στη μνήμη για τις έντονες διαμάχες, τις ποινές και την αμφιλεγόμενη συμπεριφορά που επισκίασε την καλή εκτέλεση στο παρκέ.