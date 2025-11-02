Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη των επιστημόνων Καζούμι Οζάκι και Κρίστοφερ Ράινχαρντ, που δημοσιεύτηκε στο Nature Geoscience, το οξυγόνο της Γης δεν θα διαρκέσει για πάντα. Τα επίπεδα οξυγόνου στην ατμόσφαιρα αναμένεται να παραμείνουν πάνω από το 1% των σημερινών τιμών για περίπου 1,08 δισεκατομμύρια χρόνια ακόμη.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα που συνδυάζουν βιοχημικές διεργασίες, κύκλους άνθρακα και κλιματικούς μηχανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.

Advertisement

Advertisement

Καθώς ο Ήλιος θα γίνεται πιο λαμπρός, η φωτοσύνθεση θα μειώνεται και η ατμόσφαιρα θα επιστρέψει σε κατάσταση παρόμοια με εκείνη πριν από το Μεγάλο Οξειδωτικό Γεγονός, όταν η Γη ήταν φτωχή σε οξυγόνο και πλούσια σε μεθάνιο.

Η πτώση του οξυγόνου θα προκαλέσει την κατάρρευση των σύνθετων μορφών ζωής, ενώ οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί θα επιβιώσουν. Οι ωκεανοί ενδέχεται να εξατμιστούν και ο ουρανός να αποκτήσει πορτοκαλί χροιά λόγω της μεθανικής ομίχλης.

Αν και η διαδικασία αυτή θα εξελιχθεί αργά, οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για τη βιοποικιλότητα. Η ακριβής χρονική στιγμή παραμένει αβέβαιη, καθώς εξαρτάται από γεωλογικούς, ηφαιστειακούς και βιολογικούς παράγοντες, αλλά και από τις ανθρώπινες επιδράσεις στο περιβάλλον.