Συμπαράσταση στους αγρότες που είναι σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις εξέφρασαν εμπράκτως ιδιοκτήτες γραφείων τελετών καταφθάνοντας σε συγκέντρωση στα Μάλγαρα με…νεκροφόρες.

Οι νεκροφόρες μεταφέρθηκ από το νεκροταφείο Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη και διέσχισαν κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στα Μάλγαρα παρατάχθηκαν μπροστά στο μπλόκο κάνοντας λόγο για ένδειη συμπαράστασης στους αγρότες ενώ παράλληλα εκπρόσωποι γραφείων τελετών διατύπωσαν και τα δικά τους αιτήματα.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Σωματείο Λειτουργών Γραφειων Κηδειών Μακεδονιας.

«Στηρίζουμε εμπράκτως τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Δημήτρης Τσικνάκης, επισημαίνοντας πως παράλληλα με τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, οι επαγγελματίες του κλάδου των οίκων τελετών θα προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα. «Είναι συμπαράσταση στους αδελφούς μας αγρότες, σε ένα κλάδο που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, συντασσόμαστε στο πλάι τους ειρηνικά με τον ίδιο σκοπό, να αναδείξουμε τα δικά μας προβλήματα που διαιωνίζονται δεκαετίες. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει σκύψει ποτέ στα προβλήματα των λειτουργών κηδειών», δήλωσε ο πρόεδρος των Λειτουργών Κηδειών Κεντρικής Μακεδονίας Νέστορας Νικολόπουλος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Α’ Συνεταιρισμού Χαλάστρας και ρυζοπαραγωγός Χρήστος Γκαντζάρας επεσήμανε: «Το πρόβλημα δεν είναι καθαρά αγροτικό, αλλά ήταν η αφορμή να αναφερθούν κι άλλα κοινωνικά προβλήματα. Εχθές ήρθαν τα ταξί μαζί μας και τα ταξί και οι λαικατζήδες, σήμερα τα γραφεία τελετών, αύριο οι φορτηγατζήδες. Θα εμφανιστούν εδώ και όχι μόνο εδώ, σε όλα τα μπλόκα, κι έρχονται κι άλλα επαγγέλματα, οι ψαράδες, οι ντελιβεράδες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες».