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Στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης συνελήφθησαν έντεκα άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις υπάλληλοι της υπηρεσίας και επτά ιδιώτες μηχανικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη εξήντα τέσσερα πρόσωπα.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις και μεθόδους απόκρυψης, όπως φακέλους με μετρητά και στοιχήματα, για να νομιμοποιούν τα έσοδα από εκατοντάδες παράνομες πράξεις.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, αξιόγραφα, χρυσές λίρες και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων που αποδεικνύουν την παράνομη δράση της οργάνωσης από τον Δεκέμβριο του 2025.

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Ένα δίκτυο παράνομων συναλλαγών, με φερόμενη συμμετοχή υπαλλήλων της Πολεοδομίας Κατερίνης και ιδιωτών μηχανικών, αποκαλύπτει η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει συγκεκριμένο τρόπο δράσης από τον Δεκέμβριο του 2025, με στόχο την έκδοση παράνομων ή παράτυπων διοικητικών πράξεων, αλλά και την επίσπευση διαδικασιών έναντι χρηματικών ή άλλων ανταλλαγμάτων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα συνελήφθησαν 11 άτομα: τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας και επτά ιδιώτες, μεταξύ των οποίων τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί και αρχιτέκτονες.

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Η έφοδος των «Αδιάφθορων» έρχεται έπειτα από έξι μήνες ερευνών, που ξεκίνησαν έπειτα από σχετική καταγγελία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε το έναυσμα για την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Η καταγγελία αφορούσε σε «γρηγορόσημο» σχετικά με οικοδομικές άδειες και νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας και ελεγκτής δόμησης.

Οι κωδικές εκφράσεις, οι φάκελοι με τα χρήματα και το ξέπλυμα μέσω στοιχήματος

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, οι παράνομες συναλλαγές πραγματοποιούνταν τόσο μέσα στα γραφεία της Πολεοδομίας Κατερίνης όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τα χρήματα φέρεται να παραδίδονταν απευθείας στα γραφεία των εμπλεκομένων.

Κομβικό ρόλο στο φερόμενο κύκλωμα είχαν οι ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χρησιμοποιούσαν τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους για να προσδίδουν νομιμοφάνεια σε τεχνικές μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα που συνέτασσαν εμπλεκόμενοι υπάλληλοι της Πολεοδομίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι παράνομες αμοιβές εμφανίζονταν ως πληρωμές για την παροχή νόμιμων υπηρεσιών μηχανικού.

Η καταβολή των χρημάτων γινόταν κυρίως σε μετρητά, συχνά μέσα σε φακέλους, ατζέντες ή άλλα αντικείμενα. Για τις μεταξύ τους συνεννοήσεις, τα μέλη φέρονται να χρησιμοποιούσαν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να προσδιορίζουν το ύψος των χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παράδοση των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, με παραλήπτες συγγενικά πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται η άμεση σύνδεση των εμπλεκομένων με τις συναλλαγές.

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Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να επιχειρούσαν να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων μέσω καθημερινών αγορών και συναλλαγών με μετρητά, αλλά και μέσω τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος, εμφανίζοντας τα ποσά ως νόμιμα έσοδα.

Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει αποκαλύψει 151 παράνομες συναλλαγές, από τις οποίες τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να απέσπασαν συνολικά 138.000 ευρώ, καθώς και άλλα ανταλλάγματα, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, αυτοκίνητα, γραφεία και επαγγελματικούς χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 264.000 ευρώ, μέρος των οποίων βρισκόταν μέσα σε συνολικά 30 φακέλους. Επίσης, κατασχέθηκαν αξιόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας 420.000 ευρώ, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας, τέσσερα χρυσά νομίσματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το κύκλωμα στην πολεοδομία της Κατερίνης

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος αποδομήθηκε συμμορία, αποτελούμενη από υπαλλήλους Υπηρεσίας Δόμησης και ιδιώτες, οι οποίοι φέρεται να προέβαιναν σε παράνομες ενέργειες και διευκόλυναν τη διεκπεραίωση υποθέσεων οικοδομικής δραστηριότητας, έναντι χρηματικών και υλικών ανταλλαγμάτων.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στην Αθήνα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -11- άτομα, -4- υπάλληλοι Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου της Βόρειας Ελλάδας και -7- ιδιώτες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα συναφή με την οικοδομική δραστηριότητα (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση–δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια/παράλειψη που αντίκειται στα καθήκοντά του, κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση – νόθευση, δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, απείθεια, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ρύθμισης της αγοράς παιγνίων και περί ναρκωτικών.

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Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα -64- άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται και υπάλληλος άλλης δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ελεγκτής δόμησης, για τους οποίους προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής σε επιμέρους υποθέσεις παράβασης καθήκοντος και δωροληψίας, αντίστοιχα.

Πολεοδομία Κατερίνης

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία, η οποία, αφού τέθηκε υπόψη του εποπτεύοντος της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, κ. Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, απεστάλη σε Εισαγγελία Πρωτοδικών για ποινική αξιολόγηση και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως διαπιστώθηκε, στο πλαίσιο πολύμηνης και εμπεριστατωμένης προανακριτικής έρευνας και με τη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, οι υπάλληλοι Υπηρεσίας Δόμησης, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα συναφή με την οικοδομική δραστηριότητα, φέρεται να συγκρότησαν συμμορία με σκοπό την τέλεση αξιόποινων πράξεων σχετικών με την υπηρεσία και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

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Ειδικότερα, οι υπάλληλοι εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους θέση και τις αρμοδιότητές τους, προέβαιναν σε παράνομη ή παράτυπη έκδοση διοικητικών πράξεων ή επιτάχυναν τη διεκπεραίωσή τους, έναντι χρηματικών ή άλλων ανταλλαγμάτων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν τόσο στους χώρους εργασίας τους όσο και σε εξωτερικούς ή ιδιωτικούς χώρους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήματα παραδίδονταν απευθείας στα γραφεία τους.

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Ιδιαίτερος ήταν και ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνέβαλλαν στη λειτουργία του κυκλώματος, αξιοποιώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διεκπεραίωση των επίμαχων υποθέσεων.

Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι αναλάμβαναν ακόμη και τη σύνταξη τεχνικών μελετών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και τη διενέργεια ενεργειών για την έκδοση διοικητικών πράξεων, ενώ οι ιδιώτες μηχανικοί, μέσω των υπογραφών και των επαγγελματικών τους σφραγίδων, προσέδιδαν την απαιτούμενη τυπική ισχύ και νομιμοφάνεια στα σχετικά έγγραφα.

Με αυτόν τον τρόπο, τα αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα εμφανίζονταν ως αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών μηχανικού. Οι ιδιώτες μηχανικοί φέρονται να γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και να συμμετείχαν ενεργά, είτε λαμβάνοντας μέρος των χρηματικών ανταλλαγμάτων είτε εξασφαλίζοντας προνομιακή μεταχείριση και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών τους, χωρίς να καταβάλλουν τα ποσά που απαιτούνταν από άλλους ενδιαφερόμενους.

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Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό της δράσης τους, τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν μέτρα απόκρυψης των χρημάτων και των μεταξύ τους συνεννοήσεων. Τα ποσά παραδίδονταν κυρίως σε μετρητά, συχνά μέσα σε φακέλους, ατζέντες και άλλα καθημερινά αντικείμενα, ενώ κατά τις συνεννοήσεις τους χρησιμοποιούσαν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις για να προσδιορίζουν το ύψος των χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παράδοση των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή ακόμη και με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, με παραλήπτες συγγενικά τους πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται η άμεση σύνδεσή τους με τις συναλλαγές.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, τα παράνομα έσοδα αποκρύπτονταν μέσω της χρήσης μετρητών σε καθημερινές συναλλαγές και αγορές περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέρος τους φέρεται να διοχετευόταν και μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς και εταιρειών τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού, με σκοπό να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους και να εμφανίζονται ως νόμιμα εισοδήματα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν προκύψει -151- περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, στο πλαίσιο των οποίων ζητήθηκαν ή ελήφθησαν αθέμιτα χρηματικά και υλικά ωφελήματα συνολικής αξίας -137.932,58- ευρώ, εκ των οποίων τα -4.760,58- ευρώ αντιστοιχούν σε υλικά αγαθά, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, επαγγελματικούς χώρους, γραφεία υπαλλήλων, καθώς και από τις σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -264.440- ευρώ, μέρος των οποίων ήταν επιμελώς διαχωρισμένο εντός -30- φακέλων,

αξιόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας -420.000- ευρώ,

-38- χρυσές λίρες Αγγλίας και -4- χρυσά νομίσματα,

κοσμήματα και τιμαλφή,

-7- ναρκωτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή,

μηχανική σφραγίδα με εντύπωμα στρογγυλής σφραγίδας και κείμενο για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,

-8- επαγγελματικές σφραγίδες πολιτικών μηχανικών,

πλήθος ημερολογίων – σημειωματάριων (ατζέντες) και φύλλων χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις,

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών [κεντρικές μονάδες σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop), φορητές ηλεκτρονικές συσκευές οθόνης αφής (tablet), συσκευές κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM, σκληροί δίσκοι αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB)]και

έγγραφα σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

(Με πληροφορίες από Ολύμπιο Βήμα, PIERIA NEWS)