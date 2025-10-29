Μετά τις καλοκαιρινές συμβουλές για «δροσιά με το μίνιμουμ ρεύμα», περνάμε στον χειμώνα. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μοιράζεται πρακτικές κινήσεις που ρίχνουν την κατανάλωση χωρίς να ρίξουν… τη θερμοκρασία στα δωμάτια.
Οι βασικοί κανόνες (και γιατί δουλεύουν)
- Ήλιος μέσα το πρωί (νότιος προσανατολισμός).
Ανοίγουμε παντζούρια/κουρτίνες σε χώρους με νότιο, νοτιοανατολικό ή νοτιοδυτικό προσανατολισμό όταν λείπουμε. Η ηλιακή ακτινοβολία «προθερμαίνει» το σπίτι, ώστε όταν ξεκινήσει η θέρμανση να μη χρειάζεται να δουλέψει «στα κόκκινα».
- Μόλις ανάψει η θέρμανση, κλείνουμε τα πάντα.
Παντζούρια, κουρτίνες, τέντες, όλα κλειστά για να περιορίσουμε τις απώλειες. Η ζέστη μένει μέσα, το κρύο έξω.
- Σφραγίζουμε χαραμάδες. Λωρίδες στεγανοποίησης σε κουφώματα/πόρτες. Ο «αθέλητος αερισμός» ρίχνει την απόδοση και ανεβάζει το κόστος.
- Θερμοστάτης: μέχρι 20–21°C. Κάθε +1°C πάνω από τους 21°C αυξάνει την κατανάλωση περίπου 8–10%. Οι 23–24°C μπορεί να σημαίνουν +20–30% κόστος χωρίς ουσιαστικό όφελος άνεσης.
- Μην ανοιγοκλείνετε το σύστημα. Στο σπίτι αφήνουμε τη θέρμανση να δουλεύει σταθερά στις επιθυμητές ρυθμίσεις. Το συνεχές on/off καίει περισσότερο.
- Φεύγοντας, όχι OFF, αλλά χαμήλωμα. Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη στους 15–16°C όσο λείπουμε και επιστρέφοντας, τον ανεβάζουμε ξανά στους 20–21°C. Έξυπνος χειρισμός ίσον μικρότερο φορτίο επαναθέρμανσης.
- Ο ανεμιστήρας… για τον χειμώνα! Δεξιόστροφη κίνηση (φορά δεικτών ρολογιού) στον ανεμιστήρα οροφής «σπρώχνει» τον ζεστό αέρα από το ταβάνι προς τα κάτω. Η αντιληπτή θερμοκρασία ανεβαίνει και έτσι μπορούμε να κατεβάσουμε τον θερμοστάτη έως και 3°C χωρίς να κρυώσουμε.
- Ετήσια συντήρηση. Καυστήρας/λέβητας, σώματα καλοριφέρ, δίκτυο σωληνώσεων και κλιματιστικά χρειάζονται μία συντήρηση τον χρόνο. Ένα ασυντήρητο σύστημα μπορεί να «φουσκώσει» το κόστος έως 35%.
- Νικητές στην υγρασία. Πριν ανάψουμε τη θέρμανση, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε αφυγραντήρα για 20–30 λεπτά (ή τη λειτουργία Dry στα κλιματιστικά). Σε πιο ξηρό αέρα, ο χώρος ζεσταίνεται γρηγορότερα με λιγότερο καύσιμο.
- Μακριά τα έπιπλα από τα σώματα. Μην «πνίγετε» τα καλοριφέρ με καναπέδες, καλύμματα ή διακοσμητικά. Θέλουν ελεύθερη ροή αέρα για να δουλεύουν σωστά.
Τελευταία συμβουλή: Το κόλπο της γιαγιάς που ακόμη πιάνει. Ένα φύλλο αλουμινίου (ή θερμοανακλαστικό πάνελ) πίσω από το σώμα, αντανακλά τη θερμότητα στο δωμάτιο αντί να τη «ρουφάει» ο τοίχος. Απλή, φθηνή ενίσχυση της απόδοσης.
Τι να θυμάστε
- Σταθερότητα > on/off. Κρατάμε ήπιες, σταθερές ρυθμίσεις.
- Ο ήλιος είναι δωρεάν καλοριφέρ. Εκμεταλλευτείτε τον προσανατολισμό.
- Κάθε βαθμός μετράει. Μείον 1–2°C στον θερμοστάτη, μεγάλο «μείον» στον λογαριασμό.
- Η υγρασία κλέβει ζέστη. Dry/αφυγραντήρας πριν τη θέρμανση.
- Η συντήρηση πληρώνει τον εαυτό της.
Συμπέρασμα: Με σωστές ρυθμίσεις, λίγη οργάνωση και δυο-τρία τρικ, η ζέστη στο σπίτι γίνεται πιο αποδοτική και ο λογαριασμός πιο ήπιος, χωρίς να θυσιάσετε την άνεσή σας.