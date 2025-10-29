Μετά τις καλοκαιρινές συμβουλές για «δροσιά με το μίνιμουμ ρεύμα», περνάμε στον χειμώνα. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μοιράζεται πρακτικές κινήσεις που ρίχνουν την κατανάλωση χωρίς να ρίξουν… τη θερμοκρασία στα δωμάτια.

Οι βασικοί κανόνες (και γιατί δουλεύουν)

Ήλιος μέσα το πρωί (νότιος προσανατολισμός).

Ανοίγουμε παντζούρια/κουρτίνες σε χώρους με νότιο, νοτιοανατολικό ή νοτιοδυτικό προσανατολισμό όταν λείπουμε. Η ηλιακή ακτινοβολία «προθερμαίνει» το σπίτι, ώστε όταν ξεκινήσει η θέρμανση να μη χρειάζεται να δουλέψει «στα κόκκινα». Μόλις ανάψει η θέρμανση, κλείνουμε τα πάντα.

Παντζούρια, κουρτίνες, τέντες, όλα κλειστά για να περιορίσουμε τις απώλειες. Η ζέστη μένει μέσα, το κρύο έξω. Σφραγίζουμε χαραμάδες. Λωρίδες στεγανοποίησης σε κουφώματα/πόρτες. Ο «αθέλητος αερισμός» ρίχνει την απόδοση και ανεβάζει το κόστος. Θερμοστάτης: μέχρι 20–21°C. Κάθε +1°C πάνω από τους 21°C αυξάνει την κατανάλωση περίπου 8–10%. Οι 23–24°C μπορεί να σημαίνουν +20–30% κόστος χωρίς ουσιαστικό όφελος άνεσης. Μην ανοιγοκλείνετε το σύστημα. Στο σπίτι αφήνουμε τη θέρμανση να δουλεύει σταθερά στις επιθυμητές ρυθμίσεις. Το συνεχές on/off καίει περισσότερο. Φεύγοντας, όχι OFF, αλλά χαμήλωμα. Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη στους 15–16°C όσο λείπουμε και επιστρέφοντας, τον ανεβάζουμε ξανά στους 20–21°C. Έξυπνος χειρισμός ίσον μικρότερο φορτίο επαναθέρμανσης. Ο ανεμιστήρας… για τον χειμώνα! Δεξιόστροφη κίνηση (φορά δεικτών ρολογιού) στον ανεμιστήρα οροφής «σπρώχνει» τον ζεστό αέρα από το ταβάνι προς τα κάτω. Η αντιληπτή θερμοκρασία ανεβαίνει και έτσι μπορούμε να κατεβάσουμε τον θερμοστάτη έως και 3°C χωρίς να κρυώσουμε. Ετήσια συντήρηση. Καυστήρας/λέβητας, σώματα καλοριφέρ, δίκτυο σωληνώσεων και κλιματιστικά χρειάζονται μία συντήρηση τον χρόνο. Ένα ασυντήρητο σύστημα μπορεί να «φουσκώσει» το κόστος έως 35%. Νικητές στην υγρασία. Πριν ανάψουμε τη θέρμανση, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε αφυγραντήρα για 20–30 λεπτά (ή τη λειτουργία Dry στα κλιματιστικά). Σε πιο ξηρό αέρα, ο χώρος ζεσταίνεται γρηγορότερα με λιγότερο καύσιμο. Μακριά τα έπιπλα από τα σώματα. Μην «πνίγετε» τα καλοριφέρ με καναπέδες, καλύμματα ή διακοσμητικά. Θέλουν ελεύθερη ροή αέρα για να δουλεύουν σωστά.

Τελευταία συμβουλή: Το κόλπο της γιαγιάς που ακόμη πιάνει. Ένα φύλλο αλουμινίου (ή θερμοανακλαστικό πάνελ) πίσω από το σώμα, αντανακλά τη θερμότητα στο δωμάτιο αντί να τη «ρουφάει» ο τοίχος. Απλή, φθηνή ενίσχυση της απόδοσης.

Τι να θυμάστε

Σταθερότητα > on/off. Κρατάμε ήπιες, σταθερές ρυθμίσεις.

Ο ήλιος είναι δωρεάν καλοριφέρ. Εκμεταλλευτείτε τον προσανατολισμό.

Κάθε βαθμός μετράει. Μείον 1–2°C στον θερμοστάτη, μεγάλο «μείον» στον λογαριασμό.

Η υγρασία κλέβει ζέστη. Dry/αφυγραντήρας πριν τη θέρμανση.

Η συντήρηση πληρώνει τον εαυτό της.

Συμπέρασμα: Με σωστές ρυθμίσεις, λίγη οργάνωση και δυο-τρία τρικ, η ζέστη στο σπίτι γίνεται πιο αποδοτική και ο λογαριασμός πιο ήπιος, χωρίς να θυσιάσετε την άνεσή σας.