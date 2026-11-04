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Ένας 49χρονος έγκλειστος στις Φυλακές Τρικάλων φέρεται ως ο εγκέφαλος της οργάνωσης, δίνοντας εντολές μέσω δύο συνεργατών του που κρατούνται στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Τα μέλη της σπείρας προκαλούσαν φθορές σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με βόμβες μολότοφ και χειροβομβίδες για να εξαναγκάσουν τους ιδιοκτήτες σε καταβολή χρηματικών ποσών ως προστασία.

Οι κατηγορούμενοι διαθέτουν πλούσιο ποινικό παρελθόν, ενώ οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι η δομή της οργάνωσης επέτρεπε τη συνεχή δράση της παρά τον εγκλεισμό των ηγετικών της στελεχών.

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Σε έναν 49χρονο από την Αλβανία, έγκλειστο στις Φυλακές Τρικάλων, και για πολλούς «αρχηγό» της Αλβανικής Μαφίας αποδίδουν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών τον ρόλο του «εγκεφάλου» στην εγκληματική οργάνωση, την οποία εξάρθρωσαν και ευθύνεται για φθορές σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ρίψεις μολότοφ και χειροβομβίδων, με κίνητρο την παροχή προστασίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο «αρχηγός» μέσω του 23χρονου με το προσωνύμιο «Σοκολάτας» και του 27χρονου με το προσωνύμιο «Ασφούρ», οι οποίοι είναι έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου, έδινε εντολές σε πέντε μέλη της οργάνωσης για τους στόχους, που ήθελε να χτυπηθούν.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη διάρθρωση διασφάλιζε τη συνεχή λειτουργία της οργάνωσης, ακόμη και όταν τα βασικά μέλη της βρίσκονταν έγκλειστα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη άσκηση διοίκησης, τον επιχειρησιακό συντονισμό και την υλοποίηση των εγκληματικών της σκοπών.

Τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας των εκβιαστών προχωρούσαν στην κατόπτευση των στόχων, στην ανεύρεση των υλικών και στην εκτέλεση των επιθέσεων.

Κατηγορούνται ότι στις 26 Αυγούστου προσέγγισαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του μία καφετέρια στην Πλατεία Αγίου Νικολάου, στην Αθήνα, και πέταξαν μέσα σε αυτή δύο βόμβες μολότοφ, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου, πραγματοποίησαν επιθέσεις με χειροβομβίδες σε δύο άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Αχαρνών και επί της Πλατείας Αμερικής, χωρίς ευτυχώς κάποιος να τραυματιστεί. Μετά τις επιθέσεις τους, κάλεσαν τους ιδιοκτήτες, τους ενημέρωσαν ότι ήταν ένα «μήνυμα από τον αρχηγό» και απαίτησαν χρήματα. Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, ζήτησαν 100.000 ευρώ και, επειδή ο ιδιοκτήτης έδωσε μόνο 400 ευρώ, επανήλθαν στις 5 Οκτωβρίου και πέταξαν χειροβομβίδα, την ώρα που ήταν ανοικτό το κατάστημα με θαμώνες, αλλά ευτυχώς δεν ενεργοποιήθηκε, διαφορετικά είναι δεδομένα ότι θα υπήρχαν θύματα.

Οι εμπλεκόμενοι έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν.

«Αρχηγός»: Τον βαραίνει σωρεία κατηγοριών

Ο 49χρονος έχει κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση, αντίσταση, απείθεια, απόδραση κρατουμένου, παραχάραξη, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, ψευδορκία, εμπρησμούς, εκρήξεις, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, ανθρωποκτονίες τετελεσμένες και σε απόπειρα, συμπλοκή, εξύβριση, κλοπές κατ’ εξακολούθηση, κλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, εκβιάσεις, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, ληστείες, ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα και παραβάσεις των Νομοθεσιών «Περί όπλων», «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», «Περί Κ.Ο.Κ.» και «Περί αλλοδαπών».

Ο «Ασφούρ» έχει κατηγορηθεί για αντίσταση, απείθεια, ψευδής ανωμοτί κατάθεση, απειλή, ανθρωποκτονία, απλή σωματική βλάβη, κλοπή, ληστεία, ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα και παραβάσεις των Νομοθεσιών «Περί Όπλων», «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και «Περί αλλοδαπών».

Ο «Σοκολάτας» έχει κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση, απείθεια, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απειλή, εξύβριση, κλοπή, απόπειρα εκβίασης, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα και παραβάσεις της Νομοθεσίας «Περί όπλων».