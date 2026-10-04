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Ο οδηγός κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα και αντέδρασε άμεσα χάρη στις προειδοποιητικές φωνές των παρευρισκόμενων που αντιλήφθηκαν το περιστατικό.

Η περιοχή είναι γνωστή για κατολισθήσεις και οι επιβαίνοντες σε άλλα οχήματα που ακολουθούσαν βίωσαν έντονη αναστάτωση.

Ο οδηγός στάθηκε τυχερός, υπενθυμίζοντας παλαιότερα τραγικά περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή λόγω των καιρικών συνθηκών.

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Τύχη βουνό αλλά και περίσια ψυχραιμία έσωσε από τα χειρότερα έναν οδηγό οχήματος στην Ιεράπετρα όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατέληξε στον δρόμο, ακριβώς μπροστά από το διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγόςΜανώλης Λαθουράκης, περιέγραψε στην ΕΡΤ όσα έζησε, εξηγώντας πως όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

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Ο ίδιος οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα, όταν ξαφνικά αντίκρισε τον τεράστιο βράχο μπροστά του. Η αντίδρασή του ήταν άμεση: πάτησε φρένο, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει εντελώς την πρόσκρουση.

«Τον είδα ξαφνικά μπροστά μου και έπεσα πάνω του. Τον τράκαρα, βέβαια πήγαινα με χαμηλή ταχύτητα, αλλά ήταν απίστευτο πραγματικά», περιέγραψε.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξαν και οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή και αντιλήφθηκαν την αποκόλληση. Οι φωνές τους προειδοποίησαν τον οδηγό, δίνοντάς του πολύτιμα κλάσματα του δευτερολέπτου για να αντιδράσει.

«Με έσωσαν οι φωνές που έβαλαν οι άνθρωποι όταν είδαν τον βράχο να ξεκολλάει από ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία, καθώς πίσω από το αυτοκίνητό του ακολουθούσαν αρκετά ακόμη οχήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέσσερα ή πέντε αυτοκίνητα με τουρίστες βρίσκονταν πίσω του και οι επιβάτες πανικοβλήθηκαν όταν είδαν τι είχε συμβεί.

«Φανταστείτε, ήταν πίσω μου τέσσερα-πέντε αμάξια με τουρίστες, οι οποίοι τρελάθηκαν όταν με είδαν να βγαίνω έξω. Δεν ήξεραν τι να κάνουν», είπε.

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Το γεγονός ότι ο ίδιος κινούνταν με μικρή ταχύτητα αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς μπόρεσε να αντιδράσει άμεσα όταν αντίκρισε τον βράχο.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι γνωστό ότι παρουσιάζει προβλήματα με κατολισθήσεις, ιδιαίτερα όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον οδηγό, περίπου 50 μέτρα πριν από το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό είχε προηγηθεί κατολίσθηση.

«Ξέρουμε ότι σε αυτή την περιοχή συμβαίνουν κατολισθήσεις και μάλιστα γύρω στα 50 μέτρα πιο πριν είχε γίνει κατολίσθηση πριν από λίγα λεπτά. Πριν από λίγη ώρα φαίνονταν οι βράχοι εκεί πέρα και πηγαίναμε προσεκτικά, αλλά δεν πιστεύαμε αυτό το πράγμα», ανέφερε.

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Ο ίδιος θέλησε να υπογραμμίσει και το μέγεθος του βράχου, σημειώνοντας πως οι φωτογραφίες δεν αποτυπώνουν την πραγματική του διάσταση.

«Είναι τεράστιο πράγμα. Ένας τεράστιος βράχος, δεν φαίνεται στη φωτογραφία», σημείωσε.

Ο Μανώλης Λαθουράκης χαρακτήρισε τον εαυτό του τυχερό, θυμίζοντας παράλληλα ότι η περιοχή έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με τραγικά περιστατικά που συνδέονται με κατολισθήσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα.

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Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην τραγωδία στην Αγία Φωτιά πριν από μερικά χρόνια, όταν μια τουρίστρια από τη Σλοβενία έχασε τη ζωή της.

«Εγώ ήμουν τυχερός, βέβαια. Όμως θα ήθελα να πω ότι πριν μερικά χρόνια, πριν τρία-τέσσερα χρόνια, μία κοπέλα, αν θυμάστε, στην Αγία Φωτιά, μία κοπέλα από τη Σλοβενία, δεν ήταν τόσο τυχερή», ανέφερε.

«Πρέπει να προσέχουμε αυτές τις πλημμύρες, τον καιρό, να τον σεβόμαστε. Δεν ξέρω τι να πω», είπε χαρακτηριστικά.

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