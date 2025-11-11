Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Διαδόχου Παύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από 13-11-2025 έως 30-11-2025, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατά την παραπάνω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.