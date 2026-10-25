Μεγάλες ζημιές από κεραυνό σε σπίτι.

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Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Βαλανιδοράχη Πρέβεζας, το πρωί της Κυριακής (25.10.2026), όταν κεραυνός χτύπησε τη στέγη διώροφης κατοικίας, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά η σοφίτα, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο πρώτος όροφος της κατοικίας.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι ιδιοκτήτες της κατοικίας διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, δεύτερος κεραυνός έπληξε την ευρύτερη περιοχή, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και άλλων κατοικιών.