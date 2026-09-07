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Διακόπηκε από τις 15:05 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1319, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, έχοντας 180 επιβάτες.

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Παράλληλα, η αμαξοστοιχία 1318, η οποία εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, με 250 επιβάτες.

Για τη μεταφορά και την εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train έχει θέσει σε κυκλοφορία λεωφορεία, τα οποία θα αναλάβουν τη μεταφορά του επιβατικού κοινού.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει προβλήματα στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις, αλλά και τροποποιήσεις στην εκτέλεση των δρομολογίων. Σε ορισμένα τμήματα, η μετακίνηση των επιβατών πραγματοποιείται με λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία υποκαθιστούν τμήματα των σιδηροδρομικών διαδρομών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.