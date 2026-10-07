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Ο ίδιος καταγγέλλει ότι το ζευγάρι λειτουργούσε μια κερδοφόρα επιχείρηση παραιατρικών πράξεων, εκμεταλλευόμενο ασθενείς με ανύπαρκτο ιατρικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο γιατρός φέρει ευθύνη για τον θάνατο ασθενούς, καθώς απέτυχε να παράσχει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και να ενημερώσει έγκαιρα το ΕΚΑΒ.

Ο κύριος Γιαννάκος αμφισβητεί τη στρατηγική του ζευγαριού και ζητά την άμεση αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και για τους δύο εμπλεκόμενους.

Τέλος, εκφράζει τον φόβο ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ενδέχεται να αποφυλακιστεί σύντομα και να συνεχίσει την παράνομη ιατρική δραστηριότητά του.

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Την έντονη αντίδραση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου προκαλούν οι υπερασπιστικές κινήσεις των συνηγόρων του Ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου συζύγου της Ιωάννας Γάκα.

«Αν είναι δυνατόν. Είναι εξοργιστικό. Βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο από το ζευγάρι των κομπογιαννιτών να βγάλουν λάδι τον Θεοδωρόπουλο.Οι διαφωνίες μεταξύ των εξυπηρετούν την υπερασπιστική γραμμή. Θέλουν να βγει από τη φυλακή ο Θεοδωρόπουλος για να προστατέψει τις διαδρομές των χρημάτων που έβγαλαν κοροϊδεύοντας ασθενείς και πολίτες»αναφέρει σε δήλωσή του.

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«Από τη πρώτη στιγμή που έφθασαν οι διασώστες στη κλινική κοτέτσι και είδαν νεκρό τον Μαζωνάκη προσπαθούσε να βγάλει την ουρά του απ έξω. Έλεγε και ξανάλεγε στους διασώστες ότι δεν έχει καμία σχέση με την ανακοπή του ασθενούς, χωρίς βέβαια να αποκαλύπτει το όνομά του. Έλεγε και ξανάλεγε ότι είναι της συζύγου του ασθενής και ο ίδιος απλώς προσέτρεξε σε βοήθεια. Ήρεμος, Ψυχρός και απόμακρος» σημειώνει ο Μιχάλης Γιαννακός και προσθέτει:

«Φταίει που δεν ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του ΜΑΖΩΝΑΚΗ όταν μάλιστα είχαν χαλασμένο απινιδωτή στο ιατρείο του. Δεν διέθετε μάσκα αμπού, δεν είχαν οξυγόνο, δεν ήξεραν πόση δόση αδρεναλίνης να κάνουν.

Επίσης όταν ήρθαν οι διασώστες δεν τους ενημέρωσε για όσα έπραξε στον Μαζωνάκη.Αφού η σύζυγος αρνήθηκε να συνοδέψει τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο θα έπρεπε να συνοδέψει ο ίδιος.Στο ιατρείο του συνέβει η ανακοπή κατά τη διάρκεια κομπογιαννίτικων ιατρικών πράξεων που έκαναν.. Προφανώς δεν ήθελε ο γιατρός να χαθεί το άλλοθι του ανήξερου.

Στο όνομά του Θεοδωρόπουλου είναι το παθολογικό ιατρείο της Καρνεάδου που ονόμαζε κλινική. Κλινική όμως που δεν διέθετε τον στοιχειώδη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για ανάταξη ασθενούς από ανακοπή. Εκεί μέσα εγκατέστησε μηχανήματα παραιατρικής και προσέλαβε προσωπικό για αυτή τη δουλειά»

Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννακό «Ήταν μια καλοστημένη επιχείρηση προσοδοφόρα που είχε στήσει μαζί με τη γυναίκα του.

Διαφορετικά δεν θα επέτρεπε να γίνονται όλα αυτά. μέσα στο ιατρείο του, στηριζόμενοι στην ανυπαρξία του ελεγκτικού μηχανισμού, και τις διαλέξεις σε συνέδρια με τη συμμετοχή επώνυμων.Ξεγελούσαν το κόσμο με τα ακριβά ρούχα και τα πανάκριβα κοσμήματα που φορούσαν. Μαζί τρώγανε τα λεφτά από την κομπογιαννίτικη Ιατρική και μαζί τα κάνανε όλα.Ως εκ τούτων λοιπόν είναι συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Μαζωνάκη. Δεν είναι εύκολο να φοράς ρούχα και κοσμήματα 500.000 ευρώ, με μόνη δραστηριότητα την εξέταση παθολογικών περιστατικών στο ιατρείο σου.

Συμπληρώματα διατροφής πωλούσε σε καρκινοπαθείς και κάθε είδους παραϊατρικών πράξεων.

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Είναι το ίδιο συνυπεύθυνοι όπως και ο υπνωτιστής που είχε συνάψει σύμβαση με τη ΓΑΚΑ( τι άλλο θα ακούσουμε:), Αλήθεια γιατί δεν του αφαιρέθηκε ακόμη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του γιατρού; Πολύ φοβάμαι ότι σε λίγους μήνες ο Θεοδωρόπουλος θα είναι έξω με νέο ιατρείο στο Κολωνάκι να προσφέρει συμπληρώματα διατροφής σε καρκινοπαθείς ασθενείς,

Να συνεχίσει την ολιστική ιατρική καθοδηγούμενος από τη σύζυγο στη φυλακή.

Στη σύζυγο Γακα γιατί δεν αφαιρείται το δικαίωμα να ασκεί ιατρική;» καταλήγει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

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