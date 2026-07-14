EUROKINISSI - Μεταγωγή στον εισαγγελέα για τον 76χρονο που κατηγορείται για την φωτιά στο Σισμανόγλειο

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Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 76χρονος που κατηγορείται για την φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης σε θάλαμο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Ο ηλικιωμένος βαρύνεται με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά.

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Στην απολογία του ο κατηγορούμενος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, φέρεται να είπε ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που άναψε και άφησε στο σεντόνι του κρεβατιού. Με εντολή του ανακριτή θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον κατηγορούμενο.

Πηγή: ΑΠΕ