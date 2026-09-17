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Μια νέα μαρτυρία έρχεται στο φως για τον υπνοθεραπευτή που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος φέρεται να ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας του τραγουδιστή, την οποία φέρεται να έστειλε η γιατρός Ιωάννα Γάκα την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στο Κολωνάκι.

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Μιλώντας στο MEGA, πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή περιέγραψε την εμπειρία της από την επαφή που είχε μαζί του πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν, όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε εκείνον έπειτα από σύσταση οικογενειακών φίλων από τα νότια προάστια.

«Μου συστήθηκε ως ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής, γιατί είχα θέματα. Ήρθε σπίτι μου, μου έκανε υπνωτισμό παρουσία και άλλων ανθρώπων που ήταν στον χώρο μου», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριών ο υπνοθεραπευτής έκανε αναφορές που της προκάλεσαν προβληματισμό.

«Μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα, επειδή πέθανε στα χέρια μου όταν ήμουν μικρή», είπε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα ανέφερε πως, παρά την εμπειρία αυτή, δεν θεωρεί ότι της προκάλεσε κάποια βλάβη, και αποφάσισε στη συνέχεια να απευθυνθεί σε άλλον επαγγελματία.

«Είδα ότι ο κύριος αυτός δεν μου έκανε κάτι και συνέχισα την ψυχοθεραπεία αλλού», δήλωσε.