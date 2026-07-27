Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αποφυγή της χρήσης του κινητού τηλεφώνου αμέσως μετά το ξύπνημα προστατεύει τον εγκέφαλο από τον άμεσο βομβαρδισμό πληροφοριών και το περιττό άγχος.

Οι επιστήμονες προτείνουν μια δεκάλεπτη πρωινή ρουτίνα που περιλαμβάνει βαθιές αναπνοές, έκθεση στο φυσικό φως, ενυδάτωση και ήπιες διατάσεις για τη βελτίωση της ψυχικής ισορροπίας.

Η οριοθέτηση ενός συγκεκριμένου στόχου για την ημέρα και η εξασφάλιση λίγων λεπτών ησυχίας συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση των επιπέδων της κορτιζόλης.

Ακόμη και η μερική εφαρμογή αυτών των βημάτων μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, βοηθώντας τον οργανισμό να προσαρμοστεί ομαλότερα στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

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Το ξυπνητήρι χτυπά και σχεδόν μηχανικά απλώνουμε το χέρι στο κομοδίνο. Πριν καν ανοίξουν καλά-καλά τα μάτια μας, έχουμε ήδη διαβάσει τα πρώτα μηνύματα, έχουμε δει τις ειδήσεις, έχουμε ανοίξει τα κοινωνικά δίκτυα ή τα επαγγελματικά e-mail. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο εγκέφαλος βομβαρδίζεται με πληροφορίες και η ημέρα ξεκινά με ένταση.

Οι επιστήμονες, όμως, επιμένουν ότι αυτά τα πρώτα δέκα λεπτά μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη διάθεσή μας, την ψυχική μας ισορροπία, τη συγκέντρωση αλλά και τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης που συνδέεται με το στρες. Δεν προτείνουν κάτι περίπλοκο ούτε μια χρονοβόρα πρωινή ιεροτελεστία. Μιλούν για μια απλή δεκάλεπτη ρουτίνα που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

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1ο λεπτό: Μην πιάσετε αμέσως το κινητό

Είναι ίσως το πιο δύσκολο βήμα. Κι όμως, είναι και το σημαντικότερο. Αντί να γεμίσει ο εγκέφαλος με ειδήσεις, ειδοποιήσεις και υποχρεώσεις, αφήστε του λίγα λεπτά να «ξυπνήσει» φυσιολογικά.

Η συνεχής έκθεση σε πληροφορίες από το πρώτο δευτερόλεπτο της ημέρας αυξάνει το αίσθημα πίεσης πριν ακόμη σηκωθούμε από το κρεβάτι.

2ο λεπτό: Πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές

Πριν σηκωθείτε, κάντε πέντε έως δέκα αργές και βαθιές εισπνοές και εκπνοές.

Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο βοηθά τον οργανισμό να λειτουργεί πιο ήρεμα και να μειώνει την ένταση.

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3ο λεπτό: Ανοίξτε κουρτίνες και παράθυρα

Το φυσικό πρωινό φως είναι ο καλύτερος «ρυθμιστής» του βιολογικού μας ρολογιού.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι ακόμη και λίγα λεπτά έκθεσης στο φυσικό φως βοηθούν τον εγκέφαλο να καταλάβει ότι ξεκίνησε η ημέρα, περιορίζοντας σταδιακά τη μελατονίνη και ενεργοποιώντας τον οργανισμό με φυσικό τρόπο.

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4ο και 5ο λεπτό: Πιείτε ένα ποτήρι νερό

Μετά από έξι έως οκτώ ώρες ύπνου, ο οργανισμός έχει ανάγκη από ενυδάτωση.

Ένα μεγάλο ποτήρι νερό βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του μεταβολισμού, στην κυκλοφορία του αίματος και στην αποκατάσταση της ήπιας αφυδάτωσης που προκαλεί ο ύπνος.

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6ο και 7ο λεπτό: Κάντε λίγες διατάσεις

Δεν χρειάζεται πρόγραμμα γυμναστικής.

Μερικές απλές διατάσεις στον αυχένα, στους ώμους, στη μέση και στα πόδια αρκούν για να ενεργοποιηθούν οι μύες και να βελτιωθεί η κυκλοφορία του αίματος.

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Αν υπάρχει χρόνος, ακόμη καλύτερα είναι να κάνετε λίγα βήματα στο μπαλκόνι ή μέσα στο σπίτι.

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8ο λεπτό: Σκεφτείτε τι θέλετε να πετύχετε σήμερα

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι αρκεί μία μικρή σκέψη ή ένας απλός στόχος.

Όχι μια τεράστια λίστα υποχρεώσεων, αλλά μία προτεραιότητα που θέλετε οπωσδήποτε να ολοκληρώσετε μέσα στην ημέρα.

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Αυτό μειώνει το αίσθημα του χάους και βοηθά στη συγκέντρωση.

9ο λεπτό: Απολαύστε λίγη ησυχία

Ακόμη και ένα λεπτό χωρίς τηλεόραση, χωρίς μουσική, χωρίς κινητό και χωρίς ειδήσεις λειτουργεί ευεργετικά.

Είναι ίσως η μοναδική στιγμή της ημέρας που ο εγκέφαλος δεν δέχεται εξωτερικά ερεθίσματα.

10ο λεπτό: Ξεκινήστε κανονικά την ημέρα σας

Τώρα μπορείτε να ανοίξετε το κινητό, να διαβάσετε τα e-mail, να δείτε τις ειδήσεις ή να οργανώσετε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις.

Η διαφορά είναι ότι δεν θα το κάνετε πανικόβλητοι, αλλά έχοντας ήδη δώσει στον οργανισμό σας τον χρόνο που χρειάζεται για να «κουρδίσει» σωστά.

Η θεωρία είναι εύκολη, η πράξη δύσκολη

Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι περισσότεροι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη δεκάλεπτη ρουτίνα κάθε πρωί. Οι γονείς έχουν παιδιά να ετοιμάσουν για το σχολείο. Άλλοι φεύγουν βιαστικά για τη δουλειά, κάποιοι εργάζονται σε βάρδιες, ενώ σχεδόν όλοι έχουμε αποκτήσει την κακή συνήθεια να πιάνουμε το κινητό πριν καν σηκωθούμε από το κρεβάτι.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Ακόμη κι αν εφαρμόσουμε τα μισά από αυτά τα βήματα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το σώμα και το μυαλό μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά. Η κορτιζόλη θα αυξηθεί έτσι κι αλλιώς το πρωί – είναι φυσιολογικό, γιατί μας βοηθά να ξυπνήσουμε. Εκείνο που μπορούμε να αποφύγουμε είναι να την «εκτοξεύσουμε» μόνοι μας, φορτώνοντας τον εγκέφαλο με άγχος από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της ημέρας.

Ίσως, τελικά, το πιο δύσκολο δεκάλεπτο της ημέρας να είναι και το πιο πολύτιμο. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε κάθε πρωί, αξίζει τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε.