Eνώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας για να απολογηθούν οδηγούνται οι συλληφθέντες κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην Αθήνα. Τρίτη 14 Ιουλίου 2026

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Marfin το 2010 οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από νέα έρευνα των Αρχών, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν τη βασιμότητα της δικογραφίας, χαρακτηρίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία ισχνά και αναξιόπιστα.

Παράλληλα, δικαστήριο στη Βρετανία αποφάσισε την άμεση έκδοση μιας 46χρονης κατηγορούμενης, η οποία συναιρεί στη μεταφορά της για να απολογηθεί στις ελληνικές αρχές.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο ακόμη προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

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Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οδηγούνται στη φυλακή, μετά τις απολογίες τους, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φονικό εμπρησμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στη Σταδίου τον Μάιο του 2010.

Λίγο πριν από τις 11 το πρωί οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο κτίριο 9 της πρώην Σχολής Ευελπίδων υπό ισχυρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας, ενώ έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι από συλλογικότητες.

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Μέσω υπομνημάτων που παρέδωσαν στην δικαστική λειτουργό, οι 42χρονοι διατύπωσαν τις θέσεις τους έναντι της κατηγορίας, ενώ στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της Ανακρίτριας παραμένοντας στο ανακριτικό γραφείο επί περίπου δύο ώρες ο καθένας.

Δικαστήρια και Δικαστικό Σώμα

Οι 42χρονοι αρνούνται τα δεδομένα της δικογραφίας που τους φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τους θανάτους των τριών εργαζομένων της Τράπεζας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση.

Προφυλακίσεις 42χρονων για Μαρφίν

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους η 32χρονη έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο της τράπεζας στην οδό Σταδίου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από νέα έρευνα των Αρχών, δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει στοιχεία που αξιολογήθηκαν εκ νέου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Θανάσης Καμπαγιάννης, Άννυ Παπαρρούσου και Δημήτρης Κατσαρής, αμφισβητούν τη βασιμότητα της δικογραφίας, κάνοντας λόγο για «αναξιόπιστα» και «ισχνά» αποδεικτικά στοιχεία. Όπως υποστηρίζουν, οι εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν καταλήγουν σε οριστική ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, αλλά αναφέρονται σε περιορισμένο ή μη οριστικό βαθμό προσομοίωσης με το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό.

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Αποφασίστηκε η έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα

Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία βάσει ελληνικού εντάλματος σύλληψης εκδίδεται άμεσα στην Ελλάδα.

Η κατηγορούμενη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Ουέστμινστερ, όπου δήλωσε επισήμως ότι δεν θα προβάλει καμία νομική αντίσταση ούτε θα ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απέλασής της, συναινώντας στη μεταφορά της προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι αναζητείται από τις ελληνικές αρχές για τη συμμετοχή της στον φονικό εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας τον Μάιο του 2010 -που οδήγησε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων η 46χρονη δήλωσε αθώα μέσω της συνηγόρου της. Παράλληλα, είχε δηλώσει από την αρχή την πρόθεσή της να επιστρέψει οικειοθελώς και άμεσα στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.

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Σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η κατηγορούμενη αναμένεται να παραδοθεί στις ελληνικές αρχές μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη δύο προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εξετάζεται ως ο άνθρωπος που πέταξε τη μολότοφ που προκάλεσε τη φωτιά, ενώ ο δεύτερος φέρεται να περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό το εσωτερικό του καταστήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον έρευνες σε περιοχές του Πειραιά και της Καισαριανής, ενώ κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά δεδομένα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

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