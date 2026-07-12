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Σήμερα ο Τέρενς Κουίκ στο κυριακάτικο βίντεο-μήνυμα στον πρωθυπουργό, δεν θα μιλήσει ούτε για την ακρίβεια ούτε για τις δημοσκοπήσεις. Θα σταθεί σε δύο υποθέσεις που προκαλούν ανατριχίλα: στη σύλληψη των δραστών της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και, λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, στις συλλήψεις για το έγκλημα της Μαρφίν, δεκαέξι χρόνια μετά.

Και στις δύο περιπτώσεις, βόμβες μολότοφ και αυτοσχέδιοι μηχανισμοί δεν έκαψαν μόνο περιουσίες. Σκότωσαν ανθρώπους.

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Γι’ αυτό και ζητά από τον πρωθυπουργό να εξετάσει σοβαρά την πρόταση του Μάκη Βορίδη: η χρήση μολότοφ να αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Είτε τις κρατούν μπαχαλάκηδες είτε οπαδικοί χούλιγκαν, πρόκειται για φονικά όπλα.

Το ίδιο αυστηρά πρέπει να αντιμετωπίζονται και οι οργανωμένες ομάδες που καταλαμβάνουν συστηματικά δημόσιους χώρους, πανεπιστήμια και κτίρια, μετατρέποντάς τα σε ορμητήρια βίας.

Κύριε Πρωθυπουργέ, η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει πριν χαθούν κι άλλες ζωές. Ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να προχωρήσει, αρκεί να υπάρξει πολιτική απόφαση, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.