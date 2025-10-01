Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και απατών σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τους λογιστές, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εξάρθρωσαν τα στελέχη της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα τρία μέλη της οργάνωσης.

Advertisement

Advertisement

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τα μέσα του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, η οποία επεδίωκε την από κοινού διάπραξη ληστειών και διακεκριμένων κλοπών, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή λογιστών σε διάφορες περιοχές της Αττικής και χρησιμοποιούσαν για το σκοπό αυτό συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Η οργάνωση χωριζόταν σε υποομάδες, την ομάδα της «τηλεφωνικής προσέγγισης», η οποία δρούσε από συγκεκριμένο χώρο που λειτουργούσε ως «τηλεφωνικό κέντρο- στρατηγείο» και τις «επιχειρησιακές ομάδες πεδίου».

Η λεία του κυκλώματος στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ

Η πρώτη ομάδα κατείχε ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση. Τα μέλη της, άνδρες αλλά και γυναίκες, χρησιμοποιώντας ως «στρατηγικό» κέντρο τις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου, αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες- στόχους. Καλούσαν με τυχαία σειρά πολίτες, κατά κύριο λόγο ηλικιωμένα άτομα που ανήκουν σε ευπαθή και ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού, τα στοιχεία των οποίων γνώριζαν πιθανώς από τηλεφωνικούς καταλόγους και συστήνονταν ως υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή λογιστές. Εν συνεχεία, επικαλούμενοι είτε διαρροή ρεύματος στην οικία των παθόντων, είτε επιβολή δήθεν προστίμου από την εφορία, τους παραπλανούσαν, παρουσιάζοντάς τους ψευδώς ότι είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος της διαρροής είτε απομακρυσμένα, είτε μέσω επίσκεψης δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.

Με τον τρόπο αυτό, τους έπειθαν να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά εντός αλουμινόχαρτου ή λεκάνης και εν συνεχεία τους προέτρεπαν να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους, που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

Κατόπιν αυτού, αναλάμβανε δράση μία από τις διαθέσιμες «επιχειρησιακές ομάδες πεδίου», οι οποίες ήταν επιφορτισμένες με την φυσική μετάβαση στην οικία του θύματος για την τέλεση της κλοπής. Τα μέλη των ομάδων αυτών δρούσαν ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές, υπό τις εντολές και την καθοδήγηση της «τηλεφωνικής» ομάδας. Με τη χρήση «επιχειρησιακών» οχημάτων, εφόσον ο πολίτης πειθόταν, κατευθύνονταν άμεσα στην οικία του και ανέμεναν πλησίον αυτής. Κατείχαν συγκεκριμένους ρόλους, με κάποιους εξ’ αυτών να εισέρχονται στην οικία και να αφαιρούν τα αντικείμενα αξίας και τα χρηματικά ποσά και τους υπόλοιπους να παραμένουν έξωθεν των κατοικιών, εντός των «επιχειρησιακών» οχημάτων, επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 20-06-2025 έως 08-09-2025, διέπραξαν συνολικά μία ληστεία και -47- κλοπές, εκ των οποίων οι -5- απόπειρες, με το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπερβαίνει τα -2.186.250- ευρώ.