Μια ιδιαίτερα σημαντική ιατρική πράξη που φέρνει τη Μυτιλήνη στο επίκεντρο της καρδιολογικής καινοτομίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (23/9) στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. Η επέμβαση χαρακτηρίστηκε απόλυτα επιτυχής και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει το νοσοκομείο του νησιού.

Η ιατρική ομάδα με επικεφαλής τον επεμβατικό καρδιολόγο και αντιπλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού, Αναστάσιο Μίλκα, σε συνεργασία με τον διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής, Παναγιώτη Ανδρόνικο, και εξειδικευμένους γιατρούς και τεχνολόγους από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Ισπανία και την Ιταλία, τοποθέτησαν έναν πρωτοποριακό αισθητήρα CardioMEMS™ HF System στην καρδιά ενός 58χρονου ασθενούς από τη Μυτιλήνη, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο Αναστάσιος Μίλκας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η νέα τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα καθημερινής, απομακρυσμένης παρακολούθησης αιμοδυναμικών δεδομένων. Έτσι, οι γιατροί μπορούν να ελέγχουν την πορεία του ασθενούς και να επεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση που διαπιστωθούν ενδείξεις δυσλειτουργίας. Για τους κατοίκους νησιών, όπως η Μυτιλήνη, η τεχνολογία αυτή λειτουργεί ως «άγρυπνο μάτι» που προστατεύει την υγεία τους και αποτρέπει σοβαρές επιπλοκές.

Η λεπτή επέμβαση διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ το κόστος της συσκευής ξεπερνά τα 20.000 ευρώ. Ωστόσο, η προμήθειά της καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ, γεγονός που καθιστά την καινοτομία αυτή προσιτή σε περισσότερους ασθενείς.