Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα(ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/EUROKINISSI)

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Ελεύθερος αφέθηκε ο αδελφός αντιδημάρχου της Μάνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά το περιστατικό κατά το οποίο παραβίασε αστυνομικό μπλόκο και, οδηγώντας το Ι.Χ. του, εισήλθε στον φυλασσόμενο χώρο όπου είχαν καταπέσει τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβη έπειτα από τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στη Δυτική Αττική.

Μετά την εξέλιξη αυτή, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να πραγματοποιήσει φωτογραφική αποτύπωση του χώρου και να διαπιστώσει εάν το όχημα προσέκρουσε στα συντρίμμια ή προκάλεσε μετακίνηση κάποιων από τα ευρήματα που βρίσκονταν στο σημείο της συντριβής.

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Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απείθειας και της παραβίασης φυλασσόμενου χώρου.