Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωνε η 14χρονη έγκυος στον Πύργο (iStock)

Μιχάλης Γιαννακός (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ) για την 14χρονη έγκυο στον Πύργο: «Την έβλεπαν ότι κακοποιούνταν και κανείς δεν έλεγε τίποτα – Τρύπιο το σύστημα πρόνοιας» (βίντεο)

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Αποκαλυπτικά στοιχεία για το περιβάλλον στο οποίο ζούσε η 14χρονη έγκυος, η οποία νοσηλεύεται υπό προστασία στον Πύργο, βλέπουν το φως μέσα από πολυσέλιδο πόρισμα κοινωνικής λειτουργού με ημερομηνία Ιανουαρίου 2024. Το έγγραφο περιλαμβάνει αναφορές για περιστατικά σωματικής και λεκτικής κακοποίησης, αποτυπώνοντας παράλληλα τους προσβλητικούς και σκληρούς χαρακτηρισμούς που απηύθυνε η 66χρονη θετή μητέρα προς το κορίτσι.

Εισήγηση για αφαίρεση επιμέλειας ήδη από τις αρχές του 2024

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εκπομπή Live News, η αρμόδια κοινωνική λειτουργός είχε απευθυνθεί από τότε στις εισαγγελικές αρχές, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης στον Πύργο και εισηγούμενη την άρση της επιμέλειας από την 66χρονη. Επιπλέον, η εισήγηση περιλάμβανε αίτημα για ψυχιατρική αξιολόγηση της θετής μητέρας, καθώς και τη σύσταση να φιλοξενηθεί το παιδί σε δομή παιδικής προστασίας ως έσχατη λύση.

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Σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά τις πρώτες προειδοποιήσεις, η 14χρονη παραμένει κατόπιν εισαγγελικής διάταξης στο νοσοκομείο του Πύργου, αντιμέτωπη όχι μόνο με τα τραύματα του παρελθόντος, αλλά και με μια ανεπιθύμητη κύηση.

Στο πόρισμά της τον Ιανουάριο του 2024, η κοινωνική λειτουργός υπογράμμιζε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της παρέμβασης για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της ανήλικης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η 66χρονη θετή μητέρα δεν ήταν σε θέση να αντεπεξέλθει στις ευθύνες του γονεϊκού της ρόλου.

«Επειδή πρέπει να προστατευτεί η ανήλικη με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο προτείνει τα εξής: Να γίνει άρση επιμέλειας από την θετή μητέρα και ελλείψει συγγενών να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης για το παιδί. Αν το παραπάνω δεν είναι εφικτό να γίνει εισαγωγή του παιδιού σε ίδρυμα παιδικής προστασίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Η κοινωνική λειτουργός επισήμαινε ακόμη ότι η 66χρονη παρουσίαζε άρνηση απέναντι στο παιδί, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσαν οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούσε όταν μιλούσε για εκείνο.

«Η μητέρα είναι ανίκανη να ασκήσει τον γονεϊκό της ρόλο, παρουσιάζει άρνηση προς το παιδί και σοκάρουν οι χαρακτηρισμοί της όταν μιλάει γι’ αυτό», σημείωνε.

Παράλληλα, πρότεινε την εξέταση της γυναίκας από ψυχίατρο, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή της σε περίπτωση που η ανήλικη συνέχιζε να ζει μαζί της.

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Η κοινωνική λειτουργός επισήμαινε ακόμη ότι η 66χρονη παρουσίαζε άρνηση απέναντι στο παιδί, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσαν οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούσε όταν μιλούσε για εκείνο.

«Η μητέρα είναι ανίκανη να ασκήσει τον γονεϊκό της ρόλο, παρουσιάζει άρνηση προς το παιδί και σοκάρουν οι χαρακτηρισμοί της όταν μιλάει γι’ αυτό», σημείωνε.

Παράλληλα, πρότεινε την εξέταση της γυναίκας από ψυχίατρο, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή της σε περίπτωση που η ανήλικη συνέχιζε να ζει μαζί της.

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Δεν βρέθηκε δομή που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την ανήλικη

Παρά τις προτάσεις της κοινωνικής λειτουργού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν αφαιρέθηκε η επιμέλεια από τη θετή μητέρα, η 66χρονη δεν εξετάστηκε από ψυχίατρο, ενώ δεν βρέθηκε ούτε δομή που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την ανήλικη.

Η υπεύθυνη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ήλιδας αποκάλυψε ότι, έπειτα από εισαγγελική εντολή, έγιναν προσπάθειες να βρεθεί κατάλληλη δομή για το παιδί, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Διέταξε ο εισαγγελέας να βρούμε κρατικές δομές που θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν, λάβαμε αρνητικές απαντήσεις από όλα τα κρατικά ιδρύματα που υπήρχαν. Επικοινωνήσαμε με 11 ιδρύματα που είχαμε αρνητικές απαντήσεις», ανέφερε.

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Η θετή μητέρα αποκαλούσε το κορίτσι «τέρας»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα όσα είχε πει η 66χρονη στην κοινωνική λειτουργό για τη θετή κόρη της.

Σύμφωνα με την έκθεση, η γυναίκα υποστήριζε ότι το κορίτσι ήταν ανυπάκουο και χειριστικό ήδη από την ηλικία των 2,5 ετών, ενώ ισχυριζόταν ότι φοβόταν ακόμη και για τη ζωή της.

«Ισχυρίζεται πως από 2,5 ετών δεν υπάκουε κανέναν και ήταν χειριστική προκειμένου να γίνονται οι απαιτήσεις της. Επίσης θεωρεί ότι η ανήλικη είναι τόσο κυνική που κινδυνεύει η ζωή της, φοβάται ότι θα την σκοτώσει και κλειδώνεται στο δωμάτιό της», αναφέρεται στην έκθεση.

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Η κοινωνική λειτουργός κατέγραψε ακόμη έναν ιδιαίτερα σκληρό χαρακτηρισμό της 66χρονης για το παιδί: «Και όπως ομολογεί η ίδια η μητέρα περνά ο χρόνος με αυτό το τέρας και θα βρεθεί νεκρή».

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Όπως προκύπτει από το έγγραφο που παρουσίασε το Live News, η θετή μητέρα είχε ζητήσει ακόμη και την άρση της υιοθεσίας, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως γονέας.

Όταν ενημερώθηκε ότι αυτό δεν ήταν νομικά εφικτό, σύμφωνα με την έκθεση, συμφώνησε να κινηθεί η διαδικασία για την αφαίρεση της επιμέλειας.

«Η θετή μητέρα ζήτησε την άρση της υιοθεσίας, δηλώνοντας αδυναμία να ανταποκριθεί στον γονεϊκό της ρόλο. Καθώς αυτό δεν γίνεται νομικά, ενημερώθηκε και συμφώνησε να γίνει άρση της επιμέλειας αφού το μητρικό φίλτρο δεν υπάρχει», αναφέρεται στο έγγραφο.

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Μάλιστα, η 66χρονη δήλωνε ότι δεν επιθυμούσε να συνεχίσει να ζει με το κορίτσι και ζητούσε εισαγγελική εντολή για τη φιλοξενία του σε ίδρυμα μέχρι την ενηλικίωσή του.

«Ποτέ δεν με αγάπησε, δεν μου έδωσε στοργή, δεν πήρα χάδι»

Στην έκθεση της κοινωνικής λειτουργού καταγράφονται και τα λόγια της ίδιας της ανήλικης, η οποία περιέγραφε τη σχέση της με τη θετή μητέρα της και την έλλειψη αγάπης και στοργής που, όπως έλεγε, βίωνε.

«Η συμπεριφορά της δείχνει ότι ποτέ δεν με αγάπησε, ποτέ δεν μου έδωσε στοργή, ποτέ δεν πήρα χάδι. Απλά έχει ένα παιδί για να την προσέχει όταν θα μεγαλώσει. Με θέλει για υπηρέτρια. Έτσι, εγώ έχω αποφασίσει να μην την υπακούω και να κάνω διάφορα πράγματα που θα την εκνευρίζουν», είχε αναφέρει το κορίτσι.

Σύμφωνα με την κοινωνική λειτουργό, η ανήλικη αντιμετώπιζε την αδιαφορία της θετής μητέρας της, η οποία παραδεχόταν ότι δεν είχε αισθήματα για το παιδί.

Μάλιστα, η 66χρονη φέρεται να χρησιμοποιούσε συχνά χαρακτηρισμούς όπως «ανισόρροπο», «διεστραμμένο», «καχύποπτο» και «παραβατικό» όταν αναφερόταν στη θετή κόρη της.

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