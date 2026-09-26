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Καμένο στον Ασπρόπυργο βρέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ένοπλης επίθεσης σε καφέ-μπαρ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τραυματίστηκε ελαφρά μια 10χρονη.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η ανήλικη, αλβανικής καταγωγής και κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση θραύσματος που προκάλεσε τον τραυματισμό της. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από την επιχείρηση και άνοιξαν πυρ με Καλάσνικοφ, την ώρα που στο στο κατάστημα ήταν πελάτες. Η 10χρονη φέρεται να χτυπήθηκε στη γάμπα από θραύσμα σφαίρας.

Μετά την επίθεση, οι δράστες διέφυγαν με το ίδιο όχημα, που εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο και καμένο σε ερημική περιοχή στον Ασπρόπυργο, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα μεταξύ συμμοριών Αλβανών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.