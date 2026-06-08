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Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Andros King» προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του.

Σύμφωνα με το irafina.gr, η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο λιμενοβραχίονας κόπηκε στα δύο εξαιτίας της πρόσκρουσης.

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Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Μύκονο, Τήνο και Άνδρο προς τη Ραφήνα, μεταφέροντας συνολικά 283 επιβάτες, 67 επιβατικά οχήματα (Ι.Χ.), 13 φορτηγά, 10 δίκυκλα και 60 μέλη πληρώματος.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού.

Μετά το συμβάν, στο «Andros King» επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου, ενώ η μεταφορά των επιβατών προς τον τελικό προορισμό τους θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Την ώρα του ατυχήματος στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

Για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πρόσκρουσης διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.