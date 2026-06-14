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Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει μία ξεχωριστή πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στις 12:00, η Πλατεία Αριστοτέλους θα γεμίσει από συμμετέχοντες, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το «μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο».

Η Θεσσαλονίκη χορεύει το μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο του κόσμου

Η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της απευθύνουν κάλεσμα σε πολίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς μέσα από την κατάκτηση της παγκόσμιας διάκρισης, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο Αλτσχάιμερ και η έμπρακτη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.

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Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι διοργανωτές τονίζουν ότι η δράση μεταφέρει μήνυμα μνήμης, ελπίδας και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, το ζεϊμπέκικο.

Για την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων, θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές πρόβες στο Περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 21:00.

Κατά τη διάρκεια των προβών, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τη χορογραφία, να ενημερωθούν για τη διαδικασία συμμετοχής και να προετοιμαστούν για την ημέρα της προσπάθειας.

Με τη συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας, η Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία του ζεϊμπέκικου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας που ξεπερνά τα σύνορα.

Το κάλεσμα παραμένει ανοιχτό προς όλους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε μια ιστορική δράση που συνδυάζει τον χορό με την προσφορά και την ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer..