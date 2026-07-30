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Η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο συνεχίζει να μαίνεται υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν αδιάκοπα για τον περιορισμό του μετώπου.

Οι ριπές του ανέμου φτάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλώνονται ταχύτατα. Το ενεργό μέτωπο έχει πλέον ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα σε μήκος, γεγονός που καθιστά την κατάσβεση ιδιαίτερα απαιτητική και αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας για όσους επιχειρούν στην περιοχή.

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Το μέγεθος της δυσκολίας αποτυπώθηκε και σε ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ από το πύρινο μέτωπο. Η δημοσιογράφος Βαλέρια Δολαψάκη, μεταδίδοντας τις εξελίξεις, δυσκολευόταν να διατηρήσει την ισορροπία της εξαιτίας της σφοδρότητας των ανέμων.

«Όση ώρα μας μιλάς, είναι σοκαριστικό το πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να σταθείς όρθια από την ένταση του ανέμου», σχολίασε η παρουσιάστρια του δελτίου, περιγράφοντας τις εικόνες που έβλεπαν οι τηλεθεατές.

Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος σημείωσε ότι ακόμη και ο εικονολήπτης αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων, τονίζοντας πως οι συνθήκες που βιώνουν οι άνθρωποι των συνεργείων είναι εξαιρετικά δύσκολες, αλλά δεν συγκρίνονται με εκείνες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.