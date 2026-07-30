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Η ανάλυση στοιχείων από 65.000 άτομα έδειξε ότι ο περιορισμός της ζάχαρης κατά τη βρεφική ηλικία συνδέεται με 23% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας αργότερα.

Παρά τα ενδιαφέροντα ευρήματα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και δεν υφίστανται οριστικές αποδείξεις για άμεση αιτιώδη συνάφεια.

Επιπλέον, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η εφαρμογή των αποτελεσμάτων στα σημερινά παιδιά παρουσιάζει περιορισμούς λόγω των διαφορετικών διατροφικών συνθηκών που επικρατούσαν πριν από δεκαετίες.

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Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση ελάχιστης ποσότητας ζάχαρης έως την ηλικία των δύο ετών ενδέχεται να συμβάλει στην προστασία του εγκεφάλου δεκαετίες αργότερα.

Η έρευνα εξέτασε τις επιπτώσεις από τον τερματισμό του δελτίου ζάχαρης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της ποσότητας ζάχαρης στη διατροφή των ανθρώπων.

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Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσοι ήταν νήπια κατά την περίοδο του δελτίου για την διανομή ζάχαρης διέτρεχαν κατά 23% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Η μελέτη, όπως αναφέρει το BBC, δεν μπορεί να προσφέρει οριστικές αποδείξεις, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια υγιεινή διατροφή είναι ούτως ή άλλως ωφέλιμη για τον εγκέφαλο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη μελέτη που υποδηλώνει ότι οι πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής είναι κρίσιμης σημασίας για τη μελλοντική μας υγεία.

Μια σειρά μελετών εξετάζει το «φυσικό πείραμα» της ανάκαμψης του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τέλος της δελτίωσης τροφίμων.

Όταν ολοκληρώθηκε η δελτίωση ζάχαρης τον Σεπτέμβριο του 1953, η μέση κατανάλωση ζάχαρης εκτιμήθηκε ότι αυξήθηκε από περίπου 41 γραμμάρια την ημέρα (10 κύβοι ζάχαρης) σε 80 γραμμάρια (20 κύβοι ζάχαρης) σχεδόν αμέσως.

Προηγούμενη έρευνα συνέδεσε αυτό με την αύξηση του διαβήτη τύπου 2 και της αρτηριακής πίεσης χρόνια αργότερα.

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Η πιο πρόσφατη μελέτη εξέτασε σχεδόν 65.000 άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα UK BioBank.

Η ανάλυση —που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ, με έδρα το Γκουανγκζού της Κίνας— εστίασε σε παιδιά που μεγάλωσαν κατά την περίοδο εφαρμογής και λήξης του δελτίου ζάχαρης.

Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο περιορισμός της ζάχαρης έως την ηλικία των δύο ετών συνδέεται με 23% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, καθώς και με καθυστέρηση στη διάγνωση της νόσου κατά δυόμισι έτη.

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«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι ο περιορισμός της ζάχαρης στα πρώτα στάδια της ζωής ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου», δήλωσε ο ερευνητής Jiazhen Zheng.

Τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό *Neurology*. Ωστόσο, ο Zheng επισήμανε ότι «απαιτείται περαιτέρω έρευνα» για να διαπιστωθεί αν όντως η ζάχαρη ευθύνεται για αυτή την επίδραση.

«Ίσως να έχουν εντοπίσει κάτι σημαντικό», δήλωσε η Rachel Richardson, επικεφαλής της μονάδας υποστήριξης μεθοδολογίας για την παραγωγή τεκμηρίωσης και τη διεύθυνση μεθοδολογίας του Cochrane, ενός ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού δικτύου που συγκεντρώνει και συνοψίζει ιατρικές έρευνες.

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Ωστόσο, επισήμανε ότι αυτό «δεν αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη» που να συνδέει την πρώιμη κατανάλωση ζάχαρης με την άνοια.

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι είναι αδύνατον να γνωρίζουμε πόση ζάχαρη κατανάλωνε πραγματικά το κάθε άτομο που συμμετείχε στη μελέτη, παρά μόνο πότε γεννήθηκε σε σχέση με την περίοδο του δελτίου ζάχαρης.

«Τα στοιχεία αυτά αφορούν άτομα που γεννήθηκαν τις δεκαετίες του 1940 και του 1950, επομένως η δυνατότητα εφαρμογής τους στα σημερινά μικρά παιδιά είναι περιορισμένη – για παράδειγμα, ο απογαλακτισμός γινόταν νωρίτερα, γεγονός που θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην πρώιμη διατροφή των βρεφών και των παιδιών», δήλωσε η Richardson.

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Ο καθηγητής Ian Maidment, καθηγητής Κλινικής Φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Aston, δήλωσε: «Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ιδέα που συμβάλλει στον διάλογο, αλλά, κατά τη γνώμη μου, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία».

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Ανέφερε ότι η σύνδεση «κάτι που συνέβη πριν από 80 χρόνια» με την τρέχουσα κατάσταση της υγείας σημαίνει πως ενδέχεται να παίζουν ρόλο «πλήθος» άλλων παραγόντων.

Η Δρ. Sara Rodrigues, από την οργάνωση Alzheimer’s Research UK, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι επρόκειτο για μια μελέτη παρατήρησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εντοπίσει συσχετίσεις μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου άνοιας, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει ότι η μειωμένη κατανάλωση ζάχαρης προλαμβάνει άμεσα την άνοια. Η υιοθέτηση μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για την ενίσχυση της υγείας του εγκεφάλου και δεν είναι ποτέ αργά για να γίνουν θετικές αλλαγές».

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