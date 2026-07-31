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Τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου συνέλαβαν αργά το βράδυ της Πέμπτης τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, καθώς κατά την έρευνα τους προέκυψαν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρύα Βρύση προκλήθηκε από πυλώνες με συστάσεις ηλεκτροδότησης.

Πηγές ενημέρωσης της HuffPost αναφέρουν ότι οι αρμόδιοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι αναζήτησαν στο πλαίσιο τού αυτοφώρου και τον υπεύθυνο συντήρησης του δικτύου, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν, αλλά στη δικογραφία που έχουν σχηματίσει περιλαμβάνουν και το δικό του όνομα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν δύο αγωγοί μέσης τάσης, τοποθετημένοι σε ξύλινες κολώνες σε απόσταση λίγων μέτρων μεταξύ τους, παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των ανέμων, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Στις φλόγες έχασαν ηρωικά τη ζωή τους δύο στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ενώ υπολογίζεται ότι έχουν καταστραφεί περισσότερα από 45.000 στρέμματα.