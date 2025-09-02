Ένας 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε τζετ σκι στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να χειρουργηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, το σοβαρό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) σε παραλία του Ρεθύμνου. Τις ερευνες για το ατύχημα διερευνεί το Λιμεναρχείο της πόλης, η διοίκηση του οποίου ζήτησε την παύση κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας στην περιοχή.

Στο σημείο του ατυχήματος έχουν σπεύσει ήδη άνθρωποι του Λιμεναρχείου, οι οποίοι διερευνούν λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή βρίσκονταν παρέα ατόμων που επέβαιναν σε τέσσερα διαφορετικά τζετ σκι.

Ο 19χρονος είναι πολυτραυματίας, φέρει τραύματα σε ζωτικής σημασίας όργανα, αιμορραγία στον πνεύμονα, με τους γιατρούς να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας τους.

