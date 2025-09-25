«Όταν η Πυροσβεστική διερεύνησε τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στην Αττική τον Αύγουστο, βρήκε έναν γνώριμο ένοχο: ένα χαλαρό καλώδιο ρεύματος του οποίου οι σπινθήρες διαπέρασαν ένα χωράφι με ξερόχορτα που λαμπάδιασαν με τον ισχυρό άνεμο».

Αυτό αναφέρει εκτενές δημοσίευμα του Reuters, το οποίο σχολιάζει ότι «στην Ελλάδα οι πληροφορίες αυτές δεν δημοσιεύονται». Εννοεί φυσικά τις ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ και της κυβέρνησης για το απαρχαιωμένο ηλεκτρικό δίκτυο που ευθύνεται για τις περισσότερες καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει το Reuters, «η αιτία κι αυτή τη φορά για την φωτιά στην Κερατέα είναι ένα καλώδιο με σημάδια οξείδωσης. Μέσα σε λίγες ώρες, η πυρκαγιά είχε αφήσει πίσω της ένα νεκρό και 4.000 στρέμματα καμένης γης».

Οι ελαττωματικές γραμμές ηλεκτροδότησης ήταν η κύρια μια από τις βασικές αιτίες πρόκλησης των μεγάλων πυρκαγιών που κατέκαψαν τη χώρα αυτό το καλοκαίρι. Πολύ περισσότερες από τις περιπτώσεις εμπρησμού και αμέλεια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής.

Από τις 41 μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα που διερευνήθηκαν από την Πυροσβεστική, οι 15 προκλήθηκαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, καίγοντας 51.000 στρέμματα γης.

Αυτό το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν γίνει εργασίες αντικατάστασης και βελτίωσης στο απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια.

Αυτό, σε συνδυασμό με τις ακραίες θερμοκρασίες και την ξηρασία ευθύνεται για τις περισσότερες καταστροφικές πυρκαγιές, κοστίζοντας στο κράτος δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

«Για πολλά χρόνια, εγώ και άλλοι συνάδελφοι έχουμε υπογραμμίσει το ζήτημα της πρόκλησης πυρκαγιών από τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας», δήλωσε ο Παλαιολόγος Παλαιολόγου, επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να κρύβουμε το ζήτημα κάτω από το χαλί».

Advertisement

Τι λέει ο ΔΕΔΔΗΕ

Μια δεύτερη έκθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που είδε το Reuters έδειξε ότι το 2024, εννέα από τις μεγάλες πυρκαγιές σε Κορωπί, Βαρνάβα, Κερατέα και Σταμάτα πιθανότατα προκλήθηκαν από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέσμα πάνω από 96.000 στρέμματα να γίνουν στάχτη.

Όμως, όπως σχολιάζει αρνητικά το Reuters, «στην Ελλάδα, οι λεπτομέρειες σχετικά με το τι πυροδοτεί τις πυρκαγιές γενικά δεν δημοσιεύονται. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βασίλης Βαθρακογιάννης αρνήθηκε να σχολιάσει τα δεδομένα επειδή δεν ήταν δημόσια».

Ο ΔΕΔΔΗΕ από την πλευρά του δήλωσε ότι πραγματοποιεί τακτική συντήρηση και αύξησε τις δαπάνες συντήρησης στα 165 εκατομμύρια ευρώ το 2024 από 122 εκατομμύρια ευρώ το 2019.

Advertisement

Οι προσπάθειές του περιλαμβάνουν την αποψίλωση δασών, το κλάδεμα και τους ελέγχους ασφαλείας, και έχει δώσει προτεραιότητα στην τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων για να μειώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με δήλωσε του.

Μέχρι σήμερα ωστόσο, έχει θεωρηθεί υπεύθυνος σε 3 μόνο περιπτώσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές από το 2012, από τις περίπου 122.000 πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί.

Με μηνύσεις στον ΔΕΔΔΗΕ απειλεί ο δήμος Σαρωνικού

Η κυβέρνηση αποδίδει το πρόβλημα στην έλλειψη επενδύσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους πριν αναλάβει την εξουσία το 2019. Αυτό «άφησε σωρευτικά ένα τεράστιο κενό που πρέπει να καλύψουμε τώρα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες.

Advertisement

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου ωστόσο, δήλωσε μετά τις φωτιές του καλοκαιριού που έπληξαν την περιοχή του ότι θα μηνύσει τον ΔΕΔΔΗΕ για αμέλεια για τουλάχιστον δύο μεγάλες πυρκαγιές που προκλήθηκαν από καλώδια αυτό το καλοκαίρι.

«Βρισκόμαστε μάρτυρες της ίδιας ιστορίας κάθε χρόνο, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε φτάσει στα όριά μας», ανέφερε στο Reuters.

Advertisement