Δικογραφία σε βάρος ενός 28χρονου από τη Ρόδο σχημάτισαν τα στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, καθώς αποδείχθηκε ότι απειλούσε και εξύβριζε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και Υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ μέσω μηνυμάτων στο Instagram.

Ο κος Παύλος Μαρινάκης είχε υποβάλει μήνυση τον περασμένο Φεβρουάριο στις αστυνομικές αρχές, καθώς ο 28χρονος του είχε στείλει 10 μηνύματα στον επίσημο λογαριασμό του με απειλές και ύβρεις.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί με εισαγγελική παραγγελία και επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ταυτοποίησαν τον 28χρονου και σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.