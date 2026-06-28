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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην ακτή Αρωγής και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Ο ανήλικος παραμένει διασωληνωμένος στο Σισμανόγλειο – Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση παρέμβαση του ναυαγοσώστη της οργανωμένης παραλίας, ο οποίος κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού πριν από τη μεταφορά του.

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Έπειτα, ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, παραμένει όμως ιδιαίτερα σοβαρή και εξακολουθεί να θεωρείται κρίσιμη.