Το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου, η Ρόδος γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με ένα εντυπωσιακό εναέριο υπερθέαμα.

Χίλια drones φώτισαν τον ουρανό, σχηματίζοντας εικόνες που ανέδειξαν την ιστορία και τα σύμβολα του νησιού: από τον Κολοσσό και τα ελάφια μέχρι την Κοιλάδα των Πεταλούδων, τους Ιππότες και τον Ολυμπιονίκη Διαγόρα.

Η παράσταση κορυφώθηκε με τη λέξη «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – PHILOXENIA» και το μήνυμα «Rhodes: Where History Breathes, and Hospitality Shines», επιδιώκοντας να συνδυάσει μύθο, πολιτισμό και τουρισμό σε ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό αφήγημα.Ιδιαίτερη καινοτομία αποτέλεσε η χρήση πίδακων φωτός που συντονίστηκαν με την εναέρια χορογραφία, προσδίδοντας τρισδιάστατη διάσταση στο θέαμα.

Η Ρόδος βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, καθώς το show θεωρείται το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω από την εκδήλωση βρίσκεται η ελληνική start-up DRNS, η οποία είχε απασχολήσει την επικαιρότητα τον περασμένο Μάιο με το drone show που συνόδευσε καμπάνια μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας στην Αθήνα. Τότε είχαν εκφραστεί αντιδράσεις, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλες οι διαδικασίες είχαν τηρηθεί νόμιμα.

«Ο ουρανός της Ρόδου μετατράπηκε σε καμβά φωτός και ιστορίας», δήλωσε ένας εκ των συντελεστών της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τον στόχο να αναδειχθεί η Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τέτοιου είδους παραγωγές.

Το εναέριο show, πέρα από το εντυπωσιακό του θέαμα, αποτέλεσε και μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν: ένα αρχαίο θαύμα που συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία, φέρνοντας στο προσκήνιο την πολιτιστική κληρονομιά και τις δυνατότητες προβολής της χώρας με νέα μέσα.