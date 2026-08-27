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Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 73χρονου άνδρα στη Ρόδο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε βραχώδη και δύσβατη περιοχή στο Μόντε Σμιθ, λίγο μετά τις 15:10 σήμερα. Σύμφωνα με την εφημερίδα ΡΟΔΙΑΚΗ, ο άνδρας είχε πέσει από ύψος περίπου πέντε μέτρων.

Για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του κινητοποιήθηκαν διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να φτάσουν στο σημείο και να ανασύρουν τον 73χρονο. Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε χάσει τη ζωή του.

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Στο σημείο έσπευσαν επίσης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου και του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση και να εξακριβώσουν πώς ο 73χρονος βρέθηκε στη βραχώδη περιοχή.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, λίγες ώρες πριν από τον εντοπισμό του είχε εκδοθεί Silver Alert για την εξαφάνισή του, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα παρουσιάζει και το γεγονός ότι το αυτοκίνητο του 73χρονου εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται από τις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την πτώση του άνδρα.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν σε εξέλιξη.