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Σε κατάσταση συναγερμού, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5), τίθενται για αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, περιοχές της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η εικόνα για την Παρασκευή 28 Αυγούστου διαμορφώνεται ως εξής:

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Κατηγορία κινδύνου 5 – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Σε κατάσταση συναγερμού θα βρίσκονται οι ακόλουθες περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης: Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Καρπάθου.

Κατηγορία κινδύνου 4 – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ηπείρου: Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Κω.

Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Κω. Περιφέρεια Κρήτης: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται επιχειρησιακά, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών όπου ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Στόχος είναι να βρίσκονται όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, ώστε να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε, ακόμη και από αμέλεια, να προκαλέσει φωτιά.

Μεταξύ άλλων, συστήνεται να αποφεύγονται:

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η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης,

η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων,

καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και οδηγίες σχετικά με την αυτοπροστασία από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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